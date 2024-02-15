У России значительные проблемы: в ISW оценили последствия уничтожения БДК 'Цезарь Куников' в Черном море

В ночь ан 14 февраля украинские военнослужащие потопили очередной десантный корабль Черноморского флота РФ "Цезарь Куников". Это стало серьезным ударов для страны-агрессора, ведь из 13 десантных кораблей, имевшихся у России на момент начала полномасштабного вторжения, только пять остаются в строю.

Успешные удары по вражескому флоту позволили успешно изолировать агрессора в восточной части Черного моря. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Большой десантный корабль ушел на дно Чермного моря у южного побережья временно оккупированного Крыма. В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что "Цезарь Куников" затонул из-за ударов морских беспилотников.

Стоит отметить, что БДК "Цезарь Куников" был крупнейшим десантным кораблем своего типа проекта 775. С начала полномасштабного вторжения России украинские силы уничтожили или повредили как минимум пять десантных кораблей ЧФ РФ.

По информации официального представителя ВМС Украины капитана третьего ранга Дмитрия Плетенчука, из 13 десантных кораблей Черноморского флота РФ, имевшихся у страны-террориста на момент начала полномасштабного вторжения, только пять остаются в строю.

Аналитики констатировали, что удары по российскому флоту еще больше снижают способность агрессора проводить десантные операции. При этом в ISW уверены, что Россия вряд ли проведет десантную операцию в Украине. К тому же, начиная с лета 2023 года украинские войска успешно изолировали российской флот в восточной части Черного моря.

Напомним, атака на российский корабль была совершена 14 февраля. После 5 часов утра жители населенных пунктов на южном побережье временно оккупированного Крыма проснулись от громких взрывов, раздававшихся с моря. Им предшествовали яркие вспышки. Очевидцы также уверяли, что слышали тревогу на российском корабле и звуки выстрелов.

Ранее сообщалось, что в ГУР и ВСУ подтвердили поражение в Черном море российского БДК "Цезарь Куников". По данным источников OBOZ.UA, результативную атаку на вражеский корабль в Черном море у южного побережья Крыма провело Главное управление разведки. Атаковали российский БДК "Цезарь Куников" с помощью дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, десантный корабль Черноморского флота России "Цезарь Куников" вез груз с боекомплектом из Новороссийска в Севастополь. Стараниями украинских разведчиков российский БДК был уничтожен пятью морскими беспилотниками MAGURA V5.