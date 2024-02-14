Воз груз в Севастополь: Буданов рассказал новые детали об уничтожении БДК "Цезарь Куников". Видео
Большой десантный корабль Черноморского флота России "Цезарь Куников" вез груз с боекомплектом из Новороссийска в Севастополь. Стараниями украинских разведчиков российский БДК был уничтожен пятью морскими беспилотниками MAGURA V5.
Об этом рассказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов в комментарии ICTV. "Цезарь Куников" стал пятым БДК, который "демилитаризовали" украинские военные.
По словам Буданова, в ГУР пока не могут назвать точную цифру ликвидированных членов экипажа российского десантного корабля, поскольку поисково-спасательная операция россиян продолжается.
"Экипаж состоит из 90 человек. Сколько из них удалось спасти – мы точную цифру сможем назвать чуть позже. Поисково-спасательная операция россиян продолжается. Они ищут уцелевших, как им кажется, но пока у них результаты не очень", – сказал Буданов.
Интересно, что БДК "Цезарь Куников" был уничтожен в день смерти майора Красной армии СССР Цезаря Львовича Куникова, в честь которого и было названо судно. Во время Второй мировой войны в 1943 году майор Куников был смертельно ранен на Малой Земле возле Новороссийска и умер от ран в Геленджике именно 14 февраля.
Следует отметить, что украинские защитники уже уничтожили 38% крупных десантных кораблей Черноморского флота России.
По данным из открытых источников, по состоянию на 2022 год в составе ЧФ РФ было 7 БДК. Еще шесть таких кораблей Россия перебросила в Черное море из других флотов накануне полномасштабного вторжения в Украину, прикрывшись легендой об учениях.
Таким образом, по состоянию на 24 февраля 2022 года у россиян в Черном море было 13 БДК.
В течение полномасштабной войны были уничтожены или повреждены пять больших десантных кораблей Черноморского флота:
"Саратов" – уничтожен в марте 2022 года;
"Оленегорский горняк" – поврежден в августе 2023 года;
"Минск" – поврежден в сентябре 2023 года;
"Новочеркасск" – уничтожен в декабре 2023 года;
"Цезарь Куников" – уничтожен 14 февраля 2024 года.
Как сообщал OBOZ.UA, по информации ГУР, большинство экипажа уничтоженного "Цезаря Куникова" погибло, сам корабль затонул и не подлежит восстановлению. В ГУР также показали кадры уничтожения "Цезаря Куникова" морскими БПЛА.
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