Большинство погибли': в ГУР рассказали о судьбе экипажа БДК 'Цезарь Куников' и что было на его борту

Большинство членов экипажа потопленного возле оккупированной Алупки БДК "Цезарь Куников" погибли. На борту судна был груз с боекомплектом, однако корабль отправился на дно Черного моря и оккупантам вряд ли удастся его восстановить.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA.

"Большинство экипажа уничтоженного "Цезаря Куникова" погибло. По информации ГУР, на борту корабля находился груз с боекомплектом. Корабль затонул и не подлежит восстановлению", – сказал он.

По состоянию на 13:30 среды, 14 февраля, у Украины нет данных о точном количестве погибших на ИДК "Цезарь Куников".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 14 февраля в Ялте, Алупке и Мисхоре в оккупированном Крыму услышали взрывы. В сети сообщили об атаке на корабль Черноморского флота РФ, над морем летали вражеские вертолеты, к "утопающему" на помощь подошло еще одно судно.

– В ГУР и ВСУ подтвердили поражение корабля "Цезарь Куников" проекта 775. По данным источников OBOZ.UA, атаку провели с помощью наводных дронов.

– Предварительно сообщалось, что экипажу БДК "Цезарь Куников" спастись не удалось.

– В ГУР показали кадры уничтожения "Цезаря Куникова" морскими БПЛА.

– В Кремле не смогли ответить пропагандистам, почему РФ теряет корабли. Секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал "ориентироваться" на заявления минобороны РФ.

– В сети обратили внимание на нюанс: именно 14 февраля, в 1943 году, умер герой СССР Цезарь Куников, в честь которого и был назван БДК.

– Известно, что "Цезарь Куников" отметился еще во время российской агрессии в Грузии. Он базировался в Севастополе, его бортовой номер – 158.

– Сеть "взорвалась" шутками и мемами после потери Россией "Цезаря Куникова" в День всех влюбленных.

– В управлении стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ рассказали, что из строя выведены уже около трети ЧФ РФ. Потоплены или существенно повреждены 24 судна и одна подводная лодка (не считая "Цезаря Куникова"). Всего на вооружении Черноморского флота было 74 военных судна.

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