'Засветился' во время агрессии России против Грузии: что известно об БДК 'Цезарь Куников', пораженный в оккупированном Крыму

Утром 14 февраля дроны Главного управления разведки Украины поразили российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников" в Черном море. Как сообщают в ГУР, он пошел ко дну возле Алупки в территориальных водах Украины.

Это военное судно "засветилось" еще во время агрессии России в Грузии. Детальнее о том, что известно о большом десантном корабле, расскажет OBOZ.UA.

14 февраля 2024 года спецназовцы "Группы 13" Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили крупный десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота России. Удачная операция была проведена с помощью ударных морских дронов Magura V5 у побережья временно оккупированного Крыма, в районе города Алупка.

Что известно о БДК "Цезарь Куников"

"Цезарь Куников" (БДК-64) – это крупный десантный корабль проекта 775 Черноморского флота бывшего СССР, который находится на вооружении Черноморского флота ВМФ России в составе 197-й бригады десантных кораблей. Военное судно базировалось в Севастополе, его бортовой номер – 158.

На сайте ЧФ РФ отмечено, что военный корабль имеет длину 112,5 метра, ширину 15 метров и осадку 3,7 метра. Он вооружен следующим образом: 2x2 артустановки АК-725 калибра 57 мм, 4x8 стартовые установки противозенитных ракет, 2x30 зенитные ракетные комплексы НУРС А-215 "Град-М" калибра 122 мм. Экипаж военного корабля составляет 87 человек.

Также сообщается, что корабль может использоваться для установки минных заграждений. БДК может быть применен в различных вариантах погрузки: перевозка 150 человек десанта и 10 танков Т-55 с экипажем по 40 человек каждый; перевозка 12 плавающих танков ПТ-76 с экипажем по 36 человек каждый; транспортировка подразделения, состоящая из 3 танков Т-55 с экипажем 12 человек, 3 минометов калибра 120 мм, 3 боевых машин типа 2Г 27, 4 автомобилей ЗИЛ-130, 4 автомобилей ГАЗ-66 и одного легкового внедорожника ГАЗ-69.

Экипаж десанта состоит из 147 человек. Корабль может транспортировать груз весом 650 тонн на расстояние 4700 миль.

Боевое применение

В 2008 году корабль "Цезарь Куников" принимал участие в военных операциях Черноморского флота во время российской агрессии в Грузии. 10 августа 2008 года он выступал в качестве флагмана группы российских кораблей, принявшей участие в морском бою с группой грузинских катеров.

С 6 июля 2013 года по 24 октября 2014 года БДК "Цезарь Куников" прошел ремонт на судоремонтном заводе "Флотский арсенал" в Болгарии. После этого он был отбуксирован в Севастополь в конце ноября, где экипаж выполнил курсовые задания и вернулся в состав сил постоянной готовности.

В апреле 2015 года совместно с БДК "Николай Фильченков" провел обучение по высадке морского десанта. А с 5 по 8 мая посетил Стамбул, где представлял Россию на международной выставке вооружений IDEF-2015. В октябре этого же года БДК "Цезарь Куников" был направлен в Сирию с грузом боеприпасов и оружия для сирийской армии.

В апреле 2019 корабль прошел ремонт системы рулевого управления на 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота.

В апреле 2022 года стало известно, что командир БДК "Цезарь Куников" капитан 3 ранга Александр Чирва скончался от полученных ранений во время российского вторжения в Украину.

Ранее сообщалось, что в ГУР и ВСУ подтвердили поражение в Черном море российского БДК "Цезарь Куников". По данным источников OBOZ.UA, результативную атаку на вражеский корабль в Черном море у южного побережья Крыма провело Главное управление разведки. Атаковали российский БДК "Цезарь Куников" с помощью дронов.

Напомним, что после 5 часов утра жители населенных пунктов на южном побережье временно оккупированного Крыма проснулись от громких взрывов, раздававшихся с моря. Им предшествовали яркие вспышки. Очевидцы также уверяли, что слышали тревогу на российском корабле и звуки выстрелов.