newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Совпадение? В сети указали на интересный нюанс с уничтожением БДК "Цезарь Куников" в Крыму

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
3,3 т.
Совпадение? В сети указали на интересный нюанс с уничтожением БДК 'Цезарь Куников' в Крыму

Утром 14 февраля украинские воины поразили возле южного побережья временно оккупированного Крыма очередной российский военный корабль. На этот раз речь не о повреждении: БДК "Цезарь Куников", получив большую пробоину, стремительно затонул.

Тем временем в сети обратили внимание на крайне интересное совпадение: именно в этот день, 14 февраля 1943 года умер Герой Советского Союза Цезарь Куников, в честь которого и был назван потопленный корабль. При этом свой конец оба нашли не так далеко друг от друга: корабль потопили возле украинской Алупки, а советский офицер скончался в российском Геленджике.

Совпадение? В сети указали на интересный нюанс с уничтожением БДК "Цезарь Куников" в Крыму

Уроженец российского Ростова-на-Дону Цезарь Куников во время Второй мировой войны служил командиром 14-го отряда водного заграждения Азовской флотилии, а также командовал 305-м отдельным батальоном морской пехоты в составе Черноморской группы войск.

Звание Героя Советского Союза получил за захват плацдарма "Малая земля" на косе в районе Станички в Новороссийске: он командовал десантным отрядом из 275 моряков, высадившихся на упомянутой косе и закрепившихся на плацдарме, с которого выбили немецких солдат.

Там же Куников получил ранение, от которого спустя два дня и умер в Геленджике Краснодарского края, куда был эвакуирован.

Совпадение? В сети указали на интересный нюанс с уничтожением БДК "Цезарь Куников" в Крыму

Спустя ровно 101 год после смерти Куникова-человека, украинские воины отправили на дно Черного моря его "тезку"-корабль. Правда, этот "Цезарь Куников", в отличие от участника Второй мировой войны, однозначно был агрессором. 

Один из самых новых больших десантных кораблей Черноморского флота РФ  "Цезарь Куников" принимал участие в войнах в Грузии, Сирии и Украине. Он также уже попадал под удар украинских войск: в марте 2022 года этот корабль стал одним из тех, что получили повреждения в ходе удара ВСУ по морскому порту во временно оккупированном Бердянске Запорожской области.

Совпадение? В сети указали на интересный нюанс с уничтожением БДК "Цезарь Куников" в Крыму
Совпадение? В сети указали на интересный нюанс с уничтожением БДК "Цезарь Куников" в Крыму

Напомним, ранним утром 14 февраля во временно оккупированном Крыму люди проснулись от мощных взрывов. Впоследствии стало известно, что ГУР и ВСУ атаковали морскими дронами российский большой десантный корабль "Цезарь Куников".

Он получил пробоину в левом борту, накренился, а после пошел ко дну в районе Алупки.

Российские оккупанты пытались проводить спасательную операцию, однако она, по данным разведки, оказалась безуспешной.

Экипаж этого корабля составлял 87 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!