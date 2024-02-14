Совпадение? В сети указали на интересный нюанс с уничтожением БДК 'Цезарь Куников' в Крыму

Утром 14 февраля украинские воины поразили возле южного побережья временно оккупированного Крыма очередной российский военный корабль. На этот раз речь не о повреждении: БДК "Цезарь Куников", получив большую пробоину, стремительно затонул.

Тем временем в сети обратили внимание на крайне интересное совпадение: именно в этот день, 14 февраля 1943 года умер Герой Советского Союза Цезарь Куников, в честь которого и был назван потопленный корабль. При этом свой конец оба нашли не так далеко друг от друга: корабль потопили возле украинской Алупки, а советский офицер скончался в российском Геленджике.

Уроженец российского Ростова-на-Дону Цезарь Куников во время Второй мировой войны служил командиром 14-го отряда водного заграждения Азовской флотилии, а также командовал 305-м отдельным батальоном морской пехоты в составе Черноморской группы войск.

Звание Героя Советского Союза получил за захват плацдарма "Малая земля" на косе в районе Станички в Новороссийске: он командовал десантным отрядом из 275 моряков, высадившихся на упомянутой косе и закрепившихся на плацдарме, с которого выбили немецких солдат.

Там же Куников получил ранение, от которого спустя два дня и умер в Геленджике Краснодарского края, куда был эвакуирован.

Спустя ровно 101 год после смерти Куникова-человека, украинские воины отправили на дно Черного моря его "тезку"-корабль. Правда, этот "Цезарь Куников", в отличие от участника Второй мировой войны, однозначно был агрессором.

Один из самых новых больших десантных кораблей Черноморского флота РФ "Цезарь Куников" принимал участие в войнах в Грузии, Сирии и Украине. Он также уже попадал под удар украинских войск: в марте 2022 года этот корабль стал одним из тех, что получили повреждения в ходе удара ВСУ по морскому порту во временно оккупированном Бердянске Запорожской области.

Напомним, ранним утром 14 февраля во временно оккупированном Крыму люди проснулись от мощных взрывов. Впоследствии стало известно, что ГУР и ВСУ атаковали морскими дронами российский большой десантный корабль "Цезарь Куников".

Он получил пробоину в левом борту, накренился, а после пошел ко дну в районе Алупки.

Российские оккупанты пытались проводить спасательную операцию, однако она, по данным разведки, оказалась безуспешной.

Экипаж этого корабля составлял 87 человек.