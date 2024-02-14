"Получил критические пробоины": в ГУР показали кадры уничтожения российского БДК "Цезарь Куников" и объяснили, чем его атаковали

Российский военный корабль "Цезарь Куников" был атакован Главным управлением разведки Министерства обороны во взаимодействии со другими составляющими Сил безопасности и обороны Украины ударными морскими дронами Magura V5. БДК (большой десантный корабль) получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть.

Это утром 14 февраля подтвердила пресс-служба ГУР. YouTube-канал ведомства обнародовал видео спецоперации.

"Цезарь Куников" был подбит в Черном море у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка. Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины.

К уничтожению вражеского корабля приложили руку и волонтеры. "Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24", – отметила пресс-служба.

Украинская разведка считает, что оккупанты понесли потери в живой силе. В ведомстве заявили, что поисково-спасательная операция захватчиков успеха не имела.

Символично, что российский офицер Цезарь Львович Куников, именем которого назвали судно, был убит ровно 101 год назад – 14 февраля 1943-го.

В ГУР добавили, что атакованный большой десантный корабль – это одно из новейших российских судов. Мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Использовался Москвой во время войн против Грузии, Сирии и Украины.

Напомним: ранее источник OBOZ.UA в украинской разведке заявил, что, судя по всему, оккупантам из подбитого "Цезаря Куникова" спастись не удалось. "Потому что пробоина была большая и все произошло все очень быстро", – сказал наш собеседник.

Атака произошла утром в среду, 14 февраля. Над Черным морем видели взрывы, в после – вертолеты захватчиков и другой корабль. Их отправили на помощь "утопающему".

Как писал OBOZ.UA:

– "Цезарь Куников" – это крупный десантный корабль проекта 775 Черноморского флота бывшего СССР, который находится на вооружении ЧФ ВМФ России в составе 197-й бригады десантных кораблей.

– Что известно о новом военном корабле страны-агрессора, который отправился на дно, читайте в нашем материале по ссылке.

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