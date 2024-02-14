"Судя по всему, никто не спасся": в ГУР раскрыли детали поражения российского БДК "Цезарь Куников" в Крыму

В Черном море у берегов временно оккупированного Крыма затонул российский большой десантный корабль "Цезарь Куников", заявили источники в ГУР МО Украины. По предварительным данным, экипажу вражеского судна спастись не удалось.

Такими данными собеседник OBOZ.UA в Главном управлении разведки Министерства обороны поделился утром в среду, 14 февраля. "Бавовна" настигла российский БДК в районе Алупки.

Сначала корабль накренился на бок, после чего пошел на дно.

"Судя по всему, никто не спасся, потому что пробоина была большая и все произошло все очень быстро", – заявил источник в украинской разведке.

Напомним, что взрывы утром 14 февраля слышали в Ялте, Алупке и Мисхоре. В сети сообщили об атаке на российский военный корабль. Потом над морем увидели вертолеты захватчиков. На помощь "утопающему" подошло еще одно судно.

В ГУР МО Украины нашему изданию сообщили, что с помощью дронов был подбит большой десантный корабль "Цезарь Куников" проекта 775. Он был построен в 1984-м, а спустя два года спущен на воду.

Как писал OBOZ.UA, ранее Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины отметило, что за время полномасштабной войны Силы обороны вывели из строя около трети Черноморского флота РФ. Были потоплены или существенно повреждены 24 корабля и одна подлодка (не считая БДК "Цезарь Куников"). Всего на вооружении ЧФ РФ было 74 военных судна.

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