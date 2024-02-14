Отправили к Шойгу: у Путина 'оригинально' отреагировали на вопрос о потере БДК 'Цезарь Куников'

В Кремле не смогли ответить на вопрос российских пропагандистов о том, почему РФ потеряла очередной корабль Черноморского флота РФ – БДК "Цезарь Куников", который утонул возле Алупки после удара Сил обороны Украины. Секретарь президента РФ Дмитрий Песков перевел все "стрелки" на минобороны России.

Ответ Пескова опубликовали росСМИ. "Сегодня появилась информация о том, что в Черном море был нанесен удар по одному из российских кораблей. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию и как видится Кремлю, есть ли какая-то глобальная опасность для российского флота с учетом того, что все-таки флот Украины не так могуществен, как российский. Почему такое происходит все-таки, потеря кораблей?" – спросила пропагандистка Пескова.

Однако спикер Кремля в ответ заявил, что ничего сказать не может, и предложил ориентироваться на заявления минобороны РФ.

"Это все напрямую связано с ходом специальной военной операции. Соответственно, это исключительно прерогатива министерства обороны. Я предалагаю вам ориентироваться на заявления наших военных коллег. Я по этому поводу ничего сказать не могу", – заявил он.

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