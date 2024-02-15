Используется запасная логистическая артерия: в ВСУ опровергли информацию об окружении Авдеевки

Бойцы Сил обороны ныне используют в Авдеевке Донецкой области подготовленную заранее логистическую артерию для эвакуации раненых и для поставок вооружения. По состоянию на четверг, 15 февраля, Авдеевка не находится в оперативном окружении.

Об этом заявил Дмитрий Лиховой, начальник отдела связей с общественностью оперативно-статегической группировки войск "Таврия" в эфире телемарафона. Он отметил, что украинские воины продолжают оборонную операцию по этому направлению фронта.

Спикер признал, что эвакуация и поставки действительно усложнены, однако город не находится в окружении – украинские подразделения задействуют запасную логистическую артерию.

"Отсюда главный вывод – Авдеевка не находится в окружении, хотя возможно об этом может трубить российская пропаганда", – объяснил Лиховой.

Он добавил, что по понятным причинам не будет разглашать информацию о передвижении линии боевого столкновения.

В то же время, как отметил Лиховой, в районе Авдеевки российские оккупанты увеличили количество штурмовых групп и ударов авиацией.

"Последние несколько дней есть впечатление, что вся активность вражеской боевой авиации сосредоточена не просто на "Таврии", а вообще на Авдеевском направлении. В течение суток было 70 авиаударов, а вчера – 43. Это очень много, в разы больше среднестатистических показателей" , – рассказал военный.

Украинские бойцы пока не могут поражать самолеты российской армии, потому что они действуют на значительном расстоянии от линии боевого столкновения. Управляемые авиабомбы, запускаемые оккупантами, наносят значительный ущерб и превращают Авдеевку во вторую Марьинку и Бахмут.

Накануне стало известно, что на Авдеевское направление срочно передислоцировали бойцов 3-й Отдельной штурмовой бригады. Ситуация в городе критическая. Командир бригады Андрей Белецкий заявил, что украинские бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Они воюют на 360 градусов, в то же время оккупанты перебрасывают на Авдеевское направление все больше новых бригад.

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин отметил, что бойцы выполняют задачи в столь сложных условиях, что даже опытным штурмовикам трудно было такое представить.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 15 февраля Лиховой отметил, что из-за сложной ситуации в Авдеевке украинские военные вынуждены маневрировать и кое-где отходить на более выгодные позиции.