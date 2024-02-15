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Ситуация была критическая: в район Авдеевки перебросили 3-ю штурмовую бригаду, проведен рейд. Карта и все подробности

Марина Погорилко
War
1 минута
1,4 т.
Ситуация была критическая: в район Авдеевки перебросили 3-ю штурмовую бригаду, проведен рейд. Карта и все подробности

В Авдеевке Донецкой области сложилась чрезвычайно критическая ситуация. Для усиления украинских войск в этот район срочно передислоцировали Третью отдельную штурмовую бригаду.

Об этом сообщили в Telegram 3-й ОШБр. Отмечается, что бойцы провели рейд в захваченные врагом районы города и установили, что силы оккупантов на указанном отрезке составляют ориентировочно 7 бригад.

"Ситуация в городе на момент заведения бригады – чрезвычайно критическая", – говорится в сообщении.

Командир 3-й ОШБр Андрей Белецкий заявил, что украинские воины демонстрируют беспрецедентный героизм. Они сражаются на 360 градусов. Россияне перебрасывают на Авдеевское направление все больше новых бригад.

Ситуация была критическая: в район Авдеевки перебросили 3-ю штурмовую бригаду, проведен рейд. Карта и все подробности

По крайней мере, две бригады ВС РФ понесли критические потери за время пребывания в этом районе 3-й ОШБр.

"Объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск и перебрасывает в город новые силы и средства", – сообщили военные.

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