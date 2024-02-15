Ситуация была критическая: в район Авдеевки перебросили 3-ю штурмовую бригаду, проведен рейд. Карта и все подробности

В Авдеевке Донецкой области сложилась чрезвычайно критическая ситуация. Для усиления украинских войск в этот район срочно передислоцировали Третью отдельную штурмовую бригаду.

Об этом сообщили в Telegram 3-й ОШБр. Отмечается, что бойцы провели рейд в захваченные врагом районы города и установили, что силы оккупантов на указанном отрезке составляют ориентировочно 7 бригад.

"Ситуация в городе на момент заведения бригады – чрезвычайно критическая", – говорится в сообщении.

Командир 3-й ОШБр Андрей Белецкий заявил, что украинские воины демонстрируют беспрецедентный героизм. Они сражаются на 360 градусов. Россияне перебрасывают на Авдеевское направление все больше новых бригад.

По крайней мере, две бригады ВС РФ понесли критические потери за время пребывания в этом районе 3-й ОШБр.

"Объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск и перебрасывает в город новые силы и средства", – сообщили военные.

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