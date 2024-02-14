"Ситуация может меняться каждый час": в Авдеевке продолжаются уличные бои, враг сосредоточил в районе города около 50 тыс. человек. Карта

На Авдеевском направлении ситуация очень динамичная и может меняться чуть ли не каждый час. В самой Авдеевке бои идут на улицах города.

В общей сложности на это направление российское командование бросило около 50 тысяч захватчиков. Что происходит в районе Авдеевки, рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфир телемарафона.

"По состоянию на данный момент ситуация на линии боевого столкновения динамична и может меняться буквально каждый час... На тот случай, если основную логистическую артерию перережет противник, наше командование предусмотрело запасные пути снабжения", – рассказал Лыховий.

Это заявление он сделал на фоне сообщений в сети о том, что захватчикам удалось продвинуться в направлении дороги, по которой осуществляется поставка для защитников Авдеевки.

Лыховий также отметил, что военные не будут комментировать ход боев в режиме реального времени – это может нанести ущерб безопасности воинов, которые держат оборону на направлении. В то же время представитель ОСУВ "Таврия" добавил, что бои уже несколько дней подряд идут в самом городе.

"Иногда россияне бросают в бой технику, а иногда идут малые пехотные группы. Там сосредоточено около 50 000 человек личного состава РФ", – очертил ситуацию военный.

При этом, по его словам, за "кучи камней, груды обгоревшего железа" никто не держится. Лыховий заверил, что для украинского командования главное – сохранить жизнь бойцов.

Лыховий утверждает, что командование готово "действовать гибко, действовать маневренно для того, чтобы этих бойцов сохранить для последующих боевых действий, для освобождения утраченной территории".

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 14 февраля Силы обороны сожгли колонну войск РФ возле Авдеевки. Захватчики пытались перебросить ее в город, однако на пути между Верхнеторецким и Каменкой колонну разгромили украинские воины.

В DeepStatе показали фото поражения и отметили, что в сокрушительной операции так или иначе были задействованы все подразделения, держащие оборону на Авдеевском направлении.