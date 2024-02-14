Силы обороны ночью сожгли колонну войск РФ у Авдеевки: в DeepStatе показали фото

В ночь на 14 февраля украинские воины на Авдеевском направлении сожгли колонну вражеской техники. Захватчики пытались перебросить ее в Авдеевку.

Однако доехать до города оккупантам не удалось: колонну разгромили по пути между Верхнеторецким и Каменкой. Об этом сообщили в DeepState.

"Ночью Силы Обороны сожгли колонну врага возле Авдеевки. К*цапы готовились перебросить технику в Авдеевку, но между Верхнеторецким и Каменкой были уничтожены", – говорится в сообщении.

В DeepState добавили, что разгром стал результатом "огромной совместной работы всех "авдеевских" бригад и батальонов".

Аналитики также показали несколько кадров с поля боя и указали на карте точное место разгрома.

Напомним, накануне, 13 февраля, Силы обороны отминусовали еще 1060 оккупантов и 66 артиллерийских систем армии Путина. В общей сложности техники уничтожено почти 200 единиц.

А утро 14 февраля принесло новые хорошие новости: во временно оккупированном Крыму люди проснулись от мощных взрывов : ГУР и ВСУ атаковали морскими дронами российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников".

Он получил пробоину в левом борту, накренился, а затем пошел ко дну в районе Алупки.

Российские оккупанты пытались проводить спасательную операцию, однако она, по данным разведки, оказалась безуспешной.

Экипаж этого корабля составлял 87 человек.