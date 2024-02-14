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ВСУ отменяли еще 1060 окупантов в сутки и 66 артиллерийских систем армии Путина

Лилия Рагуцкая
War
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ВСУ отменяли еще 1060 окупантов в сутки и 66 артиллерийских систем армии Путина

Украинские воины накануне, 13 февраля, продолжили наносить потери врагу на всех участках фронта. За сутки Россия потеряла 1060 своих солдат.

Уничтожены также десятки единиц военной техники и вооружений. Обновленные данные по потерям врага опубликовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с тысячей с лишним захватчиков, которых украинские воины "денацифицировали" накануне, безвозвратные потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 398 140 человек.

Теряли захватчики и технику и вооружение. В частности, украинские воины уничтожили 13 февраля девять вражеских танков (в общей сложности Россия потеряла их уже 6 433), 39 боевых бронированных машин (12 043), 66 артиллерийских систем (9566) и три РСЗО (984).

Кроме того, ликвидированы четыре вражеских средства ПВО (671), 39 единиц автомобильной техники (12 662) и пять единиц спецтехники (1523).

Неизменным по сравнению с предыдущей сводкой осталось количество уничтоженных российских кораблей (24), самолетов (332), вертолетов (325) и крылатых ракет (1882). А вот вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня украинские воины накануне уничтожили 39 (в целом РФ потеряла их уже 7371).

ВСУ отменяли еще 1060 окупантов в сутки и 66 артиллерийских систем армии Путина

Напомним, накануне командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что 12 февраля на Таврийском направлении враг понес рекордные с начала года потери в живой силе. В то же время фиксировалось также наибольшее в 2024 году количество вражеских артиллерийских обстрелов и авиационных ударов.

Также сообщалось, что Россия потеряла в Украине много танков, но имеет запасы еще на три года войны, пусть даже те танки, которые достались РФ в наследство от СССР, значительно уступают в качестве потерянным.

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