Украинские воины накануне, 13 февраля, продолжили наносить потери врагу на всех участках фронта. За сутки Россия потеряла 1060 своих солдат.

Уничтожены также десятки единиц военной техники и вооружений. Обновленные данные по потерям врага опубликовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с тысячей с лишним захватчиков, которых украинские воины "денацифицировали" накануне, безвозвратные потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 398 140 человек.

Теряли захватчики и технику и вооружение. В частности, украинские воины уничтожили 13 февраля девять вражеских танков (в общей сложности Россия потеряла их уже 6 433), 39 боевых бронированных машин (12 043), 66 артиллерийских систем (9566) и три РСЗО (984).

Кроме того, ликвидированы четыре вражеских средства ПВО (671), 39 единиц автомобильной техники (12 662) и пять единиц спецтехники (1523).

Неизменным по сравнению с предыдущей сводкой осталось количество уничтоженных российских кораблей (24), самолетов (332), вертолетов (325) и крылатых ракет (1882). А вот вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня украинские воины накануне уничтожили 39 (в целом РФ потеряла их уже 7371).

Напомним, накануне командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что 12 февраля на Таврийском направлении враг понес рекордные с начала года потери в живой силе. В то же время фиксировалось также наибольшее в 2024 году количество вражеских артиллерийских обстрелов и авиационных ударов.

Также сообщалось, что Россия потеряла в Украине много танков, но имеет запасы еще на три года войны, пусть даже те танки, которые достались РФ в наследство от СССР, значительно уступают в качестве потерянным.