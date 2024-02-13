Рекорд с начала года: на Таврийском направлении за сутки отминусовали 645 оккупантов

Накануне, 12 февраля, воины Сил обороны, выполняющие задачи в операционной зоне Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", ликвидировали рекордное в этом году количество российских оккупантов. Враг потерял убитыми и ранеными около 650 человек.

Впрочем, "рекордным" стал предыдущий день и по количеству вражеских артобстрелов и авиационных ударов. Подробности о ситуации на этом участке фронта рассказал командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Он подчеркнул, что в операционной зоне ОСУВ "Таврия" интенсивность боев растет. Враг накануне выпустил по позициям украинских войск и населенным пунктам вблизи фронта рекордное количество артиллерийских снарядов и авиационных бомб. Зафиксировано 1267 артиллерийских обстрелов и 67 авиаударов.

Впрочем, украинские воины в долгу не остались – и нанесли захватчикам рекордные с начала 2024 года потери в живой силе.

"Усилиями мужественных воинов Таврийского направления общие потери российских оккупантов за минувшие сутки составили 645 человек. Больше всего с начала года. Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях", – отметил командующий ОСУВ "Таврия".

Тарнавский также добавил, что украинские воины продолжают пополнять обменный фонд: накануне они захватили в плен десяток российских оккупантов под Авдеевкой.

Утрачивали захватчики накануне и технику и вооружения: уничтожена или повреждена 41 единица, в частности:

пять танков,

17 боевых бронемашин,

восемь артсистем,

10 автомобилей

одна единица специальной техники.

И это – не считая БпЛА. Дронов разных типов 12 февраля защитники нейтрализовали аж 280. При этом, добавил Тарнавский, два российских ударных дрона, "Ланцет" и ZALA, украинские воины в Донецкой области сбили со стрелкового оружия.

Да и этим вражеские потери за прошедшие сутки не закончились: в воздух украинские воины высадили один российский склад боеприпасов, а также еще один важный объект противника.

Напомним, в течение суток 12 февраля ВСУ обезвредили 19 артсистем врага и 1090 оккупантов. Общее количество уничтоженного накануне вооружения и военной техники противника превысило 100 единиц. А безвозвратные потери захватчиков в живой силе к утру 13 февраля достигли 397 080 человек.

Также 12 февраля стало известно, что украинские воины взяли в плен еще около 25 захватчиков на Таврийском направлении.