ВСУ обезвредили 19 артсистем врага и 1090 оккупантов за сутки – Генштаб

Защитники Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки "демилитаризовали" 1090 солдат оккупационной армии РФ. Так, в общем в войне она потеряла 397 080 личного состава.

Кроме живой силы, накануне воины обезвредили 113 единиц вооружения и военной техники захватчиков. Обновленные данные о потерях врага 13 февраля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

За последние сутки в этот список добавилось 27 уничтоженных боевых бронированных машин (всего 12 004), 19 артиллерийских систем (9500), восемь танков (6424) и одно средство ПВО (667) войск РФ.

Во время воздушных вражеских атак защитники неба сбили 30 беспилотников оперативно-тактического уровня (в общем 7332).

Также отминусовано 24 единицы российской автомобильной техники и автоцистерн (всех 12 623), четыре – специальной техники (1518).

С начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили 1882 крылатых ракет, 981 РСЗО, 332 самолета, 324 вертолета, 24 корабля/катера, субмарину ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 73-го морского центра ССО уничтожили командно-наблюдательный пункт и склад БК оккупантов. Это произошло на Херсонском направлении фронта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!