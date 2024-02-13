Украинские спецназовцы уничтожили командно-наблюдательный пост и склад с боекомплектом оккупантов на Херсонщине. Видео

Операторы 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого нанесли потери россиянам в Херсонской области. Дронами они ударили по командно-наблюдательному посту (КНП) противника и составу с боекомплектом оккупантов.

Соответствующие кадры были опубликованы на официальной странице подразделения в Facebook. Позиции врага во время ведения воздушной разведки нашел экипаж беспилотного авиационного комплекса (БпАК). Командно-наблюдательный пункт россияне организовали в одном из домов местных жителей.

После этого операторы ССО ударили FPV-дронами по КНП захватчиков.

Враг потерял около 10 военнослужащих убитыми, еще двое оккупантов получили ранения.

Также операторы ССО поразили склад с боеприпасами военных РФ – он был полностью уничтожен.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военнослужащие продолжают удерживать плацдармы на левобережье Херсонской области. Также на юге нашей страны продолжается мощная контрбатарейная борьба, был уничтожен наблюдательный пункт врага.

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