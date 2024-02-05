В Херсонской области "демилитаризировали" наблюдательный пункт врага, продолжаются напряженные бои

Украинские военнослужащие продолжают удерживать плацдармы на левобережье Херсонской области. Также на юге нашей страны продолжается мощная контрбатарейная борьба.

Видео дня

В свою очередь российские войска штурмуют позиции украинских войск на Херсонщине, пытаясь выбить оттуда подразделения Сил обороны. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

Несмотря на значительные потери, враг предпринимает очередные попытки штурмов. В течение прошлых суток 4 февраля оккупанты совершили три штурмовые попытки, но не имея успеха, отошли на свои предыдущие позиции.

Также враг пытается давить артиллерийскими обстрелами, и применяет ударные дроны разных типов. Кроме того, путинские террористы продолжают авиабомбардировки на юге Украины.

В то же время Силы обороны продолжают наносить огненное поражение по местам дислокации врага, его позициям и тылам. В течение суток 4 февраля на левом берегу Херсонской области было уничтожено 29 оккупантов и одну единицу автомобильной техники. Также украинские воины уничтожили наблюдательный пункт.

В Силах обороны юга Украины отметили, что в море продолжает бушевать шторм и поэтому все единицы корабельной группировки, включая ракетоносители, заведенные в пункты базирования.

Напомним, после ракетного удара по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму российская армия потеряла пункт управления авиацией. Но, несмотря на это, враг пытается создать видимость, что якобы ничего не изменилось и вопреки рискам продолжает применять авиацию на юге Украины.

Ранее сообщалось, что на левом, временно оккупированном берегу Херсонской области село Крынки исчезло с карты. До того, как Россия развязала против Украины полномасштабную войну, здесь жили люди, сейчас там остались одни руины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!