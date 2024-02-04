Удар по аэродрому 'Бельбек': Гуменюк объяснила реакцию РФ и слухи о ликвидации генерала Татаренко

После ракетного удара по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму российская армия потеряла пункт управления авиацией. Но несмотря на это враг пытается создать видимость, что якобы ничего не изменилось и вопреки рискам продолжает применять авиацию на юге Украины.

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Более того, захватчики сами же пустили слух о якобы ликвидации генерал-лейтенанта Александра Татаренко. Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, информационными вбросами российские оккупанты пытаются создать в своем обществе желание "мести" за ракетные удары по аэродрому. Однако мстить Украине не за что, ведь именно РФ ведет против нашей страны террористическую войну.

"Они сами пытаются продолжать давить и на представителей войск, и на своей население. Именно они вбрасывали информацию об уничтожении генерал-лейтенанта, но наши источники это не подтверждают. В частности, таким образом они пытаются спровоцировать так называемую месть, оправдывая свои террористические действия", – сказала спикер ОК "Юг".

В то же время Гуменюк подчеркнула, что российская армия продолжает применять авиацию на юге Украины. Враг возобновил обстрелы управляемыми авиабомбами, в частности, по гражданским объектам и мирному населению.

"Уничтожение командного пункта, очевидно, влияет на управление авиацией в целом. Но именно тут мы просматриваем попытки изобразить, что ничего не изменилось. Они даже несмотря на риски использования авиации в нашей зоне ответственности пытаются возобновить бомбардировки управляемыми авиабомбами", – заявила Гуменюк.

Напомним, 31 января в Крыму прогремела серия взрывов. РосСМИ заявили об атаке "десятками ракет", в сети сообщили о пожаре в районе аэродрома "Бельбек".

После этого командующий ВС ВСУ Николай Олещук поблагодарил "всех, кто присоединился к очищению Крыма от российского присутствия". Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в свою очередь заявил, что в Крыму были атакованы российские объекты, но призвал дождаться подтверждения разведки или спутниковых снимков.

Ранее сообщалось, что по данным СМИ, на аэродроме "Бельбек" были ликвидированы десять военных РФ. Среди них якобы был командир эскадрильи истребительного полка Александр Татаренко.

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