Ударом по аэродрому "Бельбек" ликвидировано 10 оккупантов: в списке командир авиаэскадрильи

На вражеском аэродроме "Бельбек" близ Севастополя в оккупированном Крыму в результате ракетной атаки 31 января в ряды "двухсотых" перешли 10 российских военнослужащих. Среди ликвидированных фигурирует командир авиационной эскадрильи истребительного полка Александр Татаренко.

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Такими данными, полученными от источников, поделился Telegram-канал "Досье Шпиона". Анонимный автор считает, что в сторону аэродрома российских захватчиков было запущено семь крылатых ракет "воздух-поверхность" британско-французского производства Storm Shadow или SCALP.

Четыре якобы были сбиты российской противовоздушной обороной. Три попали в цель. 10 военнослужащих страны-агрессора ликвидированы.

"В период между 17:31 и 17:42 две ракеты поразили командный пункт 38-го истребительного авиационного полка (в/ч 80159, Бельбек). Еще одна поразила пункт связи аэродрома", – сказано в посте.

Telegram-канал не получил подтверждений поражения авиационной техники. "Возможно, некоторые самолеты получили сопутствующий ущерб, но не более", – предположил автор.

Также он указал на то, что во время атаки крылатые ракеты летели по новых маршрутах – в этот раз (в отличие от предыдущих) большинство прошло над водной поверхностью Черного моря. Боевая работа по КР происходила непосредственно над самим аэродромом.

Как писал OBOZ.UA:

– Днем 31 января во временно оккупированном Крыму раздался ряд взрывов – их слышали минимум в шести населенных пунктах.

– Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что были атакованы определенные российские объекты на полуострове.

– Telegram-канал "Крымский ветер" опубликовал фото с военной техникой россиян в огне, сделанные якобы после удара по аэродрому "Бельбек".

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