Появились фото последствий прилета по аэродрому 'Бельбек' в Крыму

В сети опубликовали кадры с последствиями удара по военному аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Севастополе (Крым). По словам российских пропагандистов, там 31 января ракета поразила пункт связи.

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Фото 1 февраля опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер". На них виден пожар, охвативший скопление техники.

"Вот так весело горела российская военная техника", – говорится в подписи к двум снимкам, которые паблик получил от подписчика.

Напомним, что днем в среду во временно оккупированном Крыму раздался ряд взрывов – их слышали минимум в шести населенных пунктах. В сети утверждали, что полуостров атаковали "десятки ракет".

Во время этих событий в Севастополе разгорелся большой пожар в районе аэродрома "Бельбек". Впоследствии россияне заявили, что там были уничтожены их самолеты и живая сила. А на следующий день росСМИ уже писали о поражении пункта связи, подчиненного воинской части 80159 ВС РФ.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в тот день во временно оккупированном Крыму были атакованы определенные российские объекты. Но для установления точных последствий он призвал дождаться подтверждения разведки или спутниковых снимков.

После оккупации Крыма в 2014 году страна-агрессор превратила международный аэропорт "Бельбек", обслуживавший Севастополь и другие города полуострова, в авиабазу Воздушно-космических сил РФ. С тех пор аэродром закрыт для гражданской авиации, оккупанты используют его в своих военных целях.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале 2024-го оккупанты уже заявляли об атаке на аэродром "Бельбек" в Севастополе. Однако тогда они утверждали, якобы попаданий по нему не было.

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