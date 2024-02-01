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Появились фото последствий прилета по аэродрому "Бельбек" в Крыму

Марина Лисничук
War
2 минуты
12,2 т.
Появились фото последствий прилета по аэродрому 'Бельбек' в Крыму

В сети опубликовали кадры с последствиями удара по военному аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Севастополе (Крым). По словам российских пропагандистов, там 31 января ракета поразила пункт связи.

Видео дня

Фото 1 февраля опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер". На них виден пожар, охвативший скопление техники.

"Вот так весело горела российская военная техника", – говорится в подписи к двум снимкам, которые паблик получил от подписчика.

Появились фото последствий прилета по аэродрому "Бельбек" в Крыму

Напомним, что днем в среду во временно оккупированном Крыму раздался ряд взрывов – их слышали минимум в шести населенных пунктах. В сети утверждали, что полуостров атаковали "десятки ракет".

Появились фото последствий прилета по аэродрому "Бельбек" в Крыму

Во время этих событий в Севастополе разгорелся большой пожар в районе аэродрома "Бельбек". Впоследствии россияне заявили, что там были уничтожены их самолеты и живая сила. А на следующий день росСМИ уже писали о поражении пункта связи, подчиненного воинской части 80159 ВС РФ.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в тот день во временно оккупированном Крыму были атакованы определенные российские объекты. Но для установления точных последствий он призвал дождаться подтверждения разведки или спутниковых снимков.

Появились фото последствий прилета по аэродрому "Бельбек" в Крыму

После оккупации Крыма в 2014 году страна-агрессор превратила международный аэропорт "Бельбек", обслуживавший Севастополь и другие города полуострова, в авиабазу Воздушно-космических сил РФ. С тех пор аэродром закрыт для гражданской авиации, оккупанты используют его в своих военных целях.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале 2024-го оккупанты уже заявляли об атаке на аэродром "Бельбек" в Севастополе. Однако тогда они утверждали, якобы попаданий по нему не было.

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