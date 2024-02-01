Ракета попала в пункт связи: всплыли новые детали 'бавовны' на военном аэродроме 'Бельбек' в Севастополе. Видео

В среду, 31 января, военный аэродром "Бельбек" во временно оккупированном Крыму попал под ракетный удар. В результате атаки был поражен вражеский пункт связи.

Видео дня

На месте ракетного удара возник пожар. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По предварительным данным, атакованный пункт связи на аэродроме относится к воинской части 80159. Согласно открытым источникам, именно эта воинская часть дислоцируется на временно оккупированном аэродроме "Бельбек".

В результате ракетного удара на вражеском пункте связи начался пожар. Площадь, охваченная огнем, составила около 30 квадратных метров.

В то же время в РФ утверждают, что погибших и пострадавших в результате атаки якобы нет.

"В результате вчерашней атаки на Севастополь неустановленная ракета попала по военному аэродрому "Бельбек". По данным источников, атакован был пункт связи в/ч 80159, который, согласно открытым данным, относится к военному аэродрому "Бельбек", – говорится в сообщении.

Напомним, во временно оккупированном Крыму 31 января прозвучала серия взрывов. Их слышали не менее чем в шести населённых пунктах. В Севастополе в районе аэродрома "Бельбек" вспыхнул большой пожар. Впоследствии россияне заявили об уничтожении своих самолетов и ликвидации живой силы.

Ранее сообщалось, что утром 30 января во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Серию громких звуков слышали на юге украинского полуострова. Захватчики отрапортовали, что силы противовоздушной обороны якобы уничтожили БПЛА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!