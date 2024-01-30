В оккупированном Крыму слышали звуки взрывов: захватчики заявили о работе ПВО

Утром 30 января во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Серию громких звуков слышали на юге украинского полуострова.

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В свою очередь захватчики отрапортовали, что силы противовоздушной обороны якобы уничтожили БПЛА. Об этом написали кремлевские пропагандистские СМИ.

Первые взрывы прогремели около 6 часов утра в районе населенного пункта Кача. Также громкие звуки слышали жители Сакского района.

По словам местных жителей, в поселке было слышно несколько взрывов. Некоторые мгновенно придумали причину взрывов и заявили, что ПВО якобы сбивает беспилотники. В то же время другие жители Качи пожаловались, что оккупанты заблаговременно не объявили воздушную тревогу.

Через некоторое время так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы ПВО якобы сбили БПЛА над акваторией в районе Бельбека. Также оккупант выдал, что "все службы приведены в состояние боевой готовности".

Захватчики рассказал, что спасательная служба Севастополя "не зафиксировала повреждения инфраструктуры". В то же время министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении дронов над временно оккупированным Крымом.

В террористическом ведомстве заявили, что за ночь средства ПВО сбили и перехватили 21 беспилотник, при чем 11 БПЛА якобы были уничтожены над Крымом. По легенде оккупантов, еще 5 БПЛА сбили над Белгородской областью, 3 – над Брянской, еще по одному – над Калужской и Тульской областями.

Напомним, агенты военного партизанского движения "Атеш" заявили, что войска РФ отбивают атаки украинских морских дронов в Крыму, в том числе, с помощью РСЗО "Град". Одна такая реактивная система залпового огня была замечена в бухте временно оккупированного Севастополя.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что атаки по российским оккупантам в Крыму будут продолжаться. Для Украины важно и дальше оказывать давление на врага с помощью воздушной кампании, атак морских беспилотников и тайных операций.

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