Оккупанты пытаются противодействовать морским дронам Украины с помощью 'Града', но план провальный – 'Атеш'

Агенты военного партизанского движения "Атеш" установили, что войска РФ отбивают атаки украинских морских дронов в Крыму, в том числе, с помощью РСЗВ "Град". Одна такая реактивная система залпового огня была замечена в бухте временно оккупированного Севастополя.

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Партизаны отметили, что план захватчиков – провальный. Они показали фото "установки ППО" россиян, а также размещение некоторых кораблей Черноморского флота.

По наблюдениям агентов "Атеш" в севастопольских бухтах, для отражения воздушных и морских ударов Сил обороны Украины ВС РФ применяют БМ-21 "Град" и ЗРК "ТОР".

Отмечается, что "Град" 122-мм калибра оккупанты в основном используют для сбития морских дронов, которые украинские силы нацеливают на поражение кораблей ЧФ РФ.

"Как показывает практика, данная тактика чаще не срабатывает чем наоборот", – указали партизаны по поводу действий российских военных.

В "Атеш" показали фото кораблей. У Графской пристани агенты заметили большой десантный корабль, также периодически наблюдали перемещение российских судов в бухтах и выход катеров береговой охраны на патрулирование.

"Мы ведем активное наблюдение за и продолжаем передавать собранную информацию Силам обороны Украины для скорейшего и полного вытеснения оккупантов с Черного моря и Крыма", – заявили партизаны.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 января в Севастополе раздалась серия взрывов, позже в городе заметили облако дыма. Так называемый губернатор "агент Колобок" попытался заверить севастопольцев, якобы "бавовна" была плановой стрельбой из гранатометов ВС РФ.

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