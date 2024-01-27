Севастополь разбудили громкие взрывы, "губернатор" заявил о стрельбе из гранатометов

Во временно оккупированном Севастополе утром 27 января снова местные жители снова сообщили о "хлопке". В городе прозвучала серия взрывов, после чего в небе над Севастополем появилось облако дыма.

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Информацию о взрывах на территории оккупированного россиянами полуострова также подтвердил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. В то же время, "агент Колобок", он же так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев поспешил заявить, что ситуация в городе спокойная и местным жителям не стоит волноваться.

"Временно оккупированный Севастополь будит агента Колобка! Громкого кофе!" – сообщил Братчук.

В то же время сам Развожаев после взрывов в городе заявил, будто это были военные тренировки со стрельбой из гранатометов расчетов Противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО).

"Громкие звуки, которые были слышны в центре города, – это военные проводили тренировки расчетов ППДО со стрельбой из гранатометов. В городе все спокойно", – заявил Развожаев.

Ранее Гуменюк сообщила, что взрывы в оккупированном Крыму оказывают существенное влияние на логистику войск РФ. Она замедляется или прекращается на время и не обеспечивает потребности оккупантов с необходимой интенсивностью.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 января в оккупированном Севастополе раздались взрывы. Оккупанты сразу же отчитались об "успешной" работе ПВО по ракетам Storm Shadow. В Геническом районе Херсона заявляли о пролете ракет.

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