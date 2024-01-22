Гуменюк рассказала, как 'бавовна' в Крыму влияет на логистику российских оккупантов

Взрывы в оккупированном Крыму оказывают существенное влияние на логистику войск РФ. Она замедляется или прекращается на некоторое время и не обеспечивает потребностей окупантов с необходимой интенсивностью.

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Об этом рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. По ее словам, из-за "бавовны" на оккупированном полуострове у захватчиков возникают определенные сложности.

"Влияют (взрывы в Крыму. – Ред.) на логистику достаточно мощно, потому что она либо замедляется, либо прекращается на некоторое время. То есть, она не отвечает в таком случае интенсивности потребностей оккупационного войска, когда нужно пополнять присутствие на том же левобережье Херсонщины, враг испытывает очевидные сложности", – сказала она.

Огневой контроль, который защитники Украины пытаются установить, в частности, над пунктами базирования оккупантов в Крыму и над путями, по которым вражеский резерв может направляться к линии фронта, очень напрягает противника.

"Они (оккупанты. – Ред.) осознают, что если не в самом пункте базирования, то на пути следования этим резервам грозит опасность", – рассказала Наталья Гуменюк.

В то же время не стоит забывать, что на левом берегу материковой Украины сосредоточено достаточно мощностей и сил противника для того, чтобы общими маневрами удерживать оборону на тех участках, где наиболее напряженная ситуация, добавила представитель Сил обороны юга.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Оккупанты сразу же отчитались об "успешной" работе ПВО по ракетам Storm Shadow. В Геническом районе Херсонщины заявляли о пролете ракет.

Напомним также, на днях начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что атаки по противнику в Крыму будут продолжаться, поскольку важно и дальше "давить" на захватчиков при помощи воздушной кампании, атак морских дронов и тайных операций.

В свою очередь директор "Института стратегических исследований и безопасности" Павел Лысянский рассказал, что РФ не может построить дорогу из Ростовской области через "сухопутный коридор" в Крым из-за действий ВСУ а также нехватки рабочей силы. Масштабное строительство пока только в планах оккупантов.

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