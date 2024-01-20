Дорогу из Ростовской области РФ через "сухопутный коридор" в оккупированный Крым российские власти не строят из-за действий Вооруженных сил Украины, а также нехватки рабочей силы. Так что масштабное строительство пока только в планах оккупантов.

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Об этом заявил директор "Института стратегических исследований и безопасности" Павел Лысянский во время презентации аналитического отчета "Планы РФ на временно оккупированных территориях Украины". "Ремонтные работы на автодорогах проходят, полномасштабного строительства на сегодняшний день нет, потому что они отвлекаются на действия Вооруженных Сил Украины", – сказал он.

Лысянский добавил, что у страны-оккупанта катастрофически не хватает рабочих рук.

"Говорят, что в России проживает 140 млн человек, но страна по территории очень велика, у них не хватает людей, которые могут работать… У них дефицит 6-8 млн человек. И сегодня на оккупированных территориях дефицит рабочих рук. Строительство дороги пока в планах", – добавил он.

Аналитик также отметил, что 22 декабря 2023 года Москва приняла программу "восстановления" оккупированных территорий, куда заложили 37,6 млрд рублей (около 400 млн долларов, или 16,1 млрд грн).

Часть суммы должна быть направлена на строительство дороги в двух направлениях: из Ростовской области через Азовское побережье в Крым, а также дороги, ведущей из Донецкой области к оккупированным территориям.

"Но это только планы. Они должны были что-нибудь такое "втирать" перед выборами диктатора Путина", – объяснил Павел Лысянский.

Ранее заместитель постоянного представителя президента в Крыму Денис Чистиков рассказал, что местные перевозчики отказываются пользоваться "сухопутным коридором" в Крым, поскольку он находится на линии огня. Поэтому на полуострове растут цены.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что атаки по врагу в Крыму будут продолжаться. По его словам, важно и дальше "давить" на оккупантов с помощью воздушной кампании, атак морских дронов и тайных операций.

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