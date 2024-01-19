'Атаки будут продолжаться': Буданов объяснил, почему важно давить на российские силы в Крыму

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что атаки по российским оккупантам в Крыму будут продолжаться. Для Украины важно и дальше оказывать давление на врага с помощью воздушной кампании, атак морских беспилотников и тайных операций.

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Об этом он рассказал в интервью Financial Times. "Наши подразделения неоднократно входили в Крым [в прошлом году]", – сказал он.

Начальник ГУР заверил, что атаки будут продолжаться, пообещав отправить еще больше спецназовцев на полуостров, чтобы нарушить логистику России.

Он пояснил, что одним из приоритетов соответствующих миссий есть разрушение логистики российской оккупационной армии на временно оккупированном полуострове.

Кроме того, глава ГУР рассказал, что продолжающиеся с осени 2023 года попытки россиян наступать на восточном фронте пока не дали ни одного прорыва.

С момента начала наступления вокруг Авдеевки в октябре, по оценкам американской разведки, российские военные понесли потери более 13 000 человек и потеряли более 220 боевых машин, что эквивалентно шести маневренным батальонам.

Буданов говорит, что в последние недели эти цифры значительно выросли, но он не может их уточнить.

В то же время он выразил сомнение в способности Кремля эквивалентно покрывать потери своих войск и снарядов даже при поддержке Северной Кореи.

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