'Эмоции переполняли': командующий ВМС рассказал, что было после удара по крейсеру 'Москва' и как его уничтожение изменило баланс сил в море

Поражение легендарного крейсера "Москва" украинской противокорабельной ракетой "Нептун" 13 апреля 2022 г. стало большой потерей для России. Ведь в результате затопления крейсера еще в апреле 2022 года северо-западная часть Черного моря, а это почти 25 тысяч квадратных километров, превратилась в так называемую серую зону.

Видео дня

Фактически туда не могут войти корабли РФ, поскольку существует риск их затопления украинскими береговыми ракетными войсками. Об этом в интервью УП рассказал командующий Военно-морскими силами Украины вицеадмирал Алексей Неежпапа.

Крейсер "Москва" являлся гордостью Черноморского флота РФ и активно участвовал во всех конфликтах постсоветского периода, включая войну с Грузией. Он использовался для управления всей силой флота у побережья и принимал участие в различных конфликтах, в частности, в Сирии. Перед полномасштабной агрессией крейсер прошел полный ремонт, на который были потрачены значительные средства для его модернизации. Однако, эта модернизация не оказалась эффективной.

С политической и имиджевой точки зрения потеря крейсера значима для России, особенно в имиджевом плане. С военной точки зрения трудно оправдать его предназначение для Черного моря, поскольку он был предназначен для операций в океане, а не на малых морских просторах. Основное оружие крейсера – крылатые ракеты с дальностью до 500 километров, указывает на то, что Черное море для него оказалось слишком мало в этом плане. Поэтому, по военной перспективе, этот крейсер не оказался очень необходим здесь.

Единственное, что можно было использовать на "Москве", это командный пункт с большими флагманскими каютами, что обеспечивало комфортные условия для проживания личного состава во время длительных походов.

Кроме того, "Москва" выполняла ключевые задачи в области противовоздушной обороны, оборудованная системами обнаружения, радиоэлектронной борьбой и морским вариантом зенитно-ракетного комплекса С-300, который назывался "Форт".

"То есть "Москва" выполняла несколько функций: командный пункт, корабль противовоздушной обороны и и символ, что вот – "Москва пришла с войной". Из Москвы все начинается, и ею все, я так понимаю, закончится", – отметил командующий ВМС.

Так, по словам Неижпаппы, крейсер "Москва" был уничтожен с помощью сил и средств Военно-морских сил Украины от начала и до конца: от обнаружения и до его уничтожения.

"Конечно, что эмоции переполняли. Знаете, за сутки, а он почти сутки тонул, мне позвонили по телефону просто все." Утонул или не утонул? Утонул или не утонул?". Я говорю: "Я не могу отслеживать, я не нахожусь рядом с ним".

Мы знали, что он еще на плаву. Мы пытались отследить, но не имели полной информации. Кое-что было в печати, в открытых источниках самой России, некоторую информацию мы получили из радиоперехватов.

Но в первую очередь мы поняли, что все же есть впечатление, когда мне доложили, что все корабли, которые были рядом с крейсером, очень быстро начали двигаться к нему. А он сам, скажем так, стал в дрифт, то есть перестал двигаться. Тогда мы поняли, что попали", – рассказал командующий ВМС.

Да, почти через сутки после поражения крейсер затонул. Как отмечает Неежпапа, это был исторический момент, ведь украинское оружие имело такой успех. Впоследствии потопление "Москвы" фактически переиграло весь баланс сил в море. Ведь противник понял, что просто так к украинскому берегу он подойти уже не имеет возможности.

Поэтому Россия была обязана принимать другое тактическое решение. Корабли Российской Федерации, в том числе большие, удерживали расстояние от наших берегов гораздо дальше, чем это было в начале полномасштабной агрессии. Они не приближались на расстояние менее 100 морских миль.

"Это была определенная победа. Мы превратили уже в апреле 2022 года северо-западную часть Черного моря, а это почти 25 тысяч квадратных километров в серую зону. Когда, по большому счету, туда не могут зайти корабли РФ, потому что есть риск их затопление нашими береговыми ракетными войсками", – заявил Неижпапа.

Он отметил, что украинская сторона также не может чувствовать себя спокойно в этой зоне, поскольку противник имеет преимущество в воздухе, и у них также есть береговые ракетные силы.

"Как мы работаем своими ракетными комплексами по Автономной Республике Крым, то же Российская Федерация делает по Одесской области.

Это такая серая зона, которую полностью никто не контролирует. Но кораблей Черноморского флота там нет и не будет. И это столь первый серьезный этап по освобождению моря от российских захватчиков", – констатировал командующий ВМС.

Ранее командующий Военно-морскими силами Украины вицеадмирал Алексей Неежпапа рассказал о первом применении украинской противокорабельной крылатой ракеты "Нептун" в войне с РФ. Тогда произошел подрыв у корабля, а российские оккупанты сбили свой самолет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!