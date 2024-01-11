Был подрыв у корабля, россияне сбили свой самолет: командующий ВМС Украины рассказал о первом применении 'Нептуна' в войне с РФ

Командующий Военно-морскими силами Украины вицеадмирал Алексей Неежпапа рассказал о первом применении украинской противокорабельной крылатой ракеты "Нептун" в войне с РФ. Тогда произошел подрыв у корабля, а российские оккупанты сбили свой самолет.

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Об этом Неижпапа рассказал в интервью украинским СМИ. "Первое применение "Нептуна" было, когда фрегат "Адмирал Эссен" подошел очень близко к нашему берегу. И за ним следовали еще десантные корабли вдоль Тендровской косы", – сказал он.

Командующий ВМС уточнил, что эти корабли шли в направлении порта "Южный", между "Южным" и Очаковым, в район курортного села в Николаевской области Рыбаковка.

По его словам, они совершали так называемые демонстрационные действия. А делали они это для того, чтобы подразделения морской пехоты и другие, на тот момент стоявшие на берегу, постоянно готовились к десанту, чтобы не дать возможности эти бригады перебросить на Николаевское направление или на Вознесенскую сторону на помощь. Враг хотел держать украинских военных в постоянном напряжении, что якобы готовится высадка десанта.

В то же время ходили их корабли под Одессой, которые выполняли прямо по городу из палубных пушек выстрелы, обстреливали гражданские объекты.

"Понятно было, что прямо сейчас не будет никакой высадки десанта, потому что условия не созданы. Но они постоянно это повторяли, десантные отряды выстраивались в строй, двигались в сторону Одессы с кораблями огневой поддержки - все по классике, как пишет книга", - сказал Неижпапа, добавив, что было ясно, что это чисто демонстрационные действия.

А когда фрегат "Эссен" подошел, Силы обороны решили попробовать, что может ракета "Нептун" украинского производства.

"Первые пуски не были настолько удачными, как по крейсеру "Москва", но тогда впервые был поврежден этот фрегат "Эссен". Было там несколько "двухсотых" у них на борту, насколько мне известно. Корабль срочно вернулся в Севастополь на ремонт, ракета не попала прямо в борт, я так понимаю. Был подрыв непосредственно у корабля, повредило систему вооружения на этом фрегате. И самое интересное, что они даже сбили свой собственный самолет прямо у берега, который совершал прикрытие кораблей с воздуха", – уточнил командующий ВМС.

Кроме того, вместе с Адмиралом Эссеном также развернулись и другие десантные корабли.

При этом все же были подходы врага к нашим берегам, которые были довольно странными.

"Например, фрегат "Адмирал Макаров" гонялся за маленьким водолазным судном, которое шло вдоль берега, наносил огневой удар, рядом с этим судном происходили такие большие всплески воды, как в фильмах. Но экипаж не растерялся, подошел под защиту береговой артиллерии, которая нанесла поражение по "Макарову". Тот понял, что там ему делать больше нечего, и быстренько-быстро вернулся в Севастополь. Таких примеров было очень много. Поэтому такая небольшая война на море в это время продолжалась", – резюмировал Неижпапа.

Напомним, крылатая ракета "Нептун" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины впервые в истории уничтожила особо важную наземную цель врага. Речь идет о радаре воздушной разведки 48Я6-К1 "Подлет" и пусковой установке 5П85СМ2-0 зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" страны-агрессора России.

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