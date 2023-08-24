Украинский 'Нептун' впервые в истории уничтожил особо важную наземную цель РФ, – Бутусов

Крылатая ракета "Нептун" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины впервые в истории уничтожила особо важную наземную цель врага. Речь идет о радаре воздушной разведки 48Я6-К1 "Подлет" и пусковой установке 5П85СМ2-0 зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" страны-агрессорки России.

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Ликвидация произошла 23 августа. Об успехах украинских бойцов сообщил главный редактор издания Цензор. Нет Юрий Бутусов на своей странице в Facebook (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Подлет" – это глаза "Триумфа", радар обеспечивает наблюдение за воздушным пространством как за низковысотными целями так и за баллистическими ракетами, и является ключевой составляющей противовоздушной и противоракетной обороны ВС РФ. По данным источников Цензор.Нет, разведка ВМС ВСУ получила точную информацию о местонахождении позиционного района С-400 возле села Оленевка на территории временно оккупированного Крыма. Радар обеспечивал контроль воздушной обстановки над западной частью Черного моря и над территорией Херсонской области с расстояния примерно в 110 км от линии фронта", – рассказал журналист.

По его словам, ВМС определили для поражения позиции С-400 новую крылатую ракету наземного ракетного комплекса "Нептун" и запрограммировали маршрут и характеристики полета, которые обеспечили обход российских систем наблюдения.

"Одна ракета "Нептун" над сверхмалой высоте прошла незамеченной и точно уничтожила часть дивизиона "Триумфа", несмотря на большие силы российской ПВО, сосредоточенные на оккупированной Херсонщине и в Крыму. Результаты поражения зафиксировал дрон Главного управления разведки Минобороны. Интересно, что дрон залетел далеко в тыл россиян. Он летает и фиксирует поражение российского радара, который предназначен именно для обнаружения воздушных целей, но не способен заметить и предоставить целеуказание ни по украинскому дрону, ни по украинской крылатой ракете", – добавил Бутусов.

Журналист утверждает, что даже во время войны Россия продолжает поставки по старым контрактам ЗРС "Триумф" и радаров "Подлет" в Турцию и Индию.

"Но российские военные технологии в данном случае, очевидно, уступают украинским военным технологиям. По данным источников Цензор. Нет, модификация ракеты "Нептун" была разработана после начала полномасштабного вторжения согласно решению главнокомандующего ВСУ Залужного 15 марта 2022 года. Работы проведены в рекордно короткие сроки, а испытание ракета проходит сразу в бою. Новый выдающийся успех ракет "Нептун" отечественного КБ "Луч" и воинов ВМС ВСУ. Лучший подарок к празднику", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ВСУ продолжают контрнаступление на Запорожском направлении, в ходе которого нанесли удар управляемыми авиабомбами JDAM по командному штабу оккупантов под Пологами. После освобождения населенного пункта Роботино наши бойцы добились новых успехов на южном участке фронта;

– 24 августа украинские спецназовцы произвели высадку во временно оккупированном Крыму. В День Независимости на полуострове снова взвился наш государственный флаг в руках украинских военных.

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