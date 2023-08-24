Продвижение продолжается: ВСУ нанесли удары авиабомбами JDAM по штабу оккупантов на Запорожье. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают свое контрнаступление на Запорожском направлении. Наши защитники нанесли удар управляемыми авиабомбами JDAM по командному штабу оккупантов под Пологами.

Видео дня

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов. Он также опубликовал соответствующее видео. (чтобы его просмотреть, досскролльте до конца страницы).

"Наши войска продолжают продвижение вперед в Запорожском направлении", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после увольнения населенного пункта Роботино наши бойцы добились новых успехов на южном участке фронта.

"На видео, украинская авиация наносит удар управляемыми авиабомбами JDAM по штабу российских оккупантов в районе Новопрокоповки (Пологовский район Запорожской области)", – добавил Бутусов.

Напомним, воины 47-й отдельной механизированной бригады в День государственного флага Украины подняли сине-желтый символ независимости и суверенитета над селом Роботино Токмакского района Запорожской области. Это одно из самых горячих направлений контрнаступления, но этот жест посылает четкий сигнал и оккупантам, и украинцам: Роботино – это Украина!

По данным Генштаба ВСУ, в течение 23 августа в Запорожском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия возле Малой Токмакчки Запорожской области. Оккупанты ударили из авиации в районе Орехова, Новоданиловки и Роботино, обстреляли их из артиллерии, как и Егоровку, Красную Криницу, Ильченково в Запорожье (в общей сложности более 20 населенных пунктов).

В то же время Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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