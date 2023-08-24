За сутки на фронте произошло 23 боевых столкновения: ВСУ дали отпор врагу возле Веселого и Авдеевки – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки сошлись в 23 боевых столкновениях с российским захватчиками на фронте. Они отбили вражеские наступления возле населенных пунктов на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.

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В то же время наши воины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ на 24 августа – 547-е сутки полномасштабной войны.

Сегодня ночью войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру. А накануне агрессор совершил 10 ракетных и 57 авиационных ударов, 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины дронами Shahed-136/131. Наша противовоздушная оборона уничтожила 12 ударных БПЛА врага. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, портовая инфраструктура, школы и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях враг ударил из авиации в районах Ромнов, Константиновки на Сумщине и Довжика, Чугуновки на Харьковщине. Также совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, среди которых Блешня Черниговской области; Волфино, Кондратовка, Веселовка – Сумской; Огурцово, Гатище, Красный Яр – Харьковской.

На Купянском направлении ВС РФ вели безуспешные наступательные действия возле Новогоровки на Луганщине. Нанесли авиаудары в районах Шейковки Харьковской области и Твердохлебового – Луганской. Артиллерийским и минометным обстрелам от них подверглись Двуречная, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное на Харьковщине.

На Лиманском направлении от вражеских артобстрелов пострадали более 30 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка на Луганщине и Выимка, Звановка, Раздолевка, Федоровка на Донетчине.

На Бахмутском направлении армия РФ безуспешно наступала в районе Веселого Донецкой области. Нанесла авиаудары возле Спорного, Клещиевки, Андреевки, Белой Горы, а из артиллерии обстреляла более 25 н. п., среди которых Ивановское, Клещиевка, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка, Курдюмовка на Донетчине.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским вражеским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Соловьево, Степное, Орловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки. Враг нанес авиаудар возле Красногоровки, из артиллерии обстрелял этот населенный пункт, а также Марьинку, Александрополь, Курахово, Антоновку, Елизаветовку на Донетчине.

На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиаудар в районе Благодатного. От их артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Шахтерское, Времовка, Благодатное, Урожайное, Новополь Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики вели безуспешные наступательные действия в районе Малой Токмакчки Запорожской области. Нанесли авиаудары возле Орехова, Новоданиловки и Роботино. От артиллерийских обстрелов врага пострадали более 20 н.п., в частности Егоровка, Красная Криница, Орехов, Новоданиловка, Роботино, Ильченково Запорожской области.

На Херсонском направлении агрессор нанес авиационные удары в районах Берислава, Одрадокаменки, Львово, Херсона Херсонской области и Измаила – Одесской. От его артобстрелов пострадали Херсон, Осокоровка, Золотая Балка, Михайловка, Республиканец, Бургунка.

Российские захватчики продолжают использование гражданской инфраструктуры временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. Так, в Мелитополе на Запорожье солдаты армии РФ обустроили территорию санатория под полевой госпиталь, где на лечении находятся около 100 раненых оккупантов.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла два удара по пунктам управления, девять – по районам сосредоточения личного состава и четыре – по зенитно-ракетным комплексам ВС РФ. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства на огневых позициях оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил об альтернативном сценарии наступления ВСУ. Он убежден, что так можно дойти до Крыма.

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