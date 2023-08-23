Исторический день: воины 47-й бригады подняли флаг Украины с подписью Залужного в селе Работино. Фото и видео

Воины 47-й отдельной механизированной бригады в День государственного флага Украины подняли сине-желтый символ независимости и суверенитета над селом Работино Токмакского района Запорожской области. Это одно из самых горячих направлений контрнаступления, но этот жест посылает четкий сигнал и оккупантам, и украинцам: Работино – это Украина!

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Торжественный момент сняли с беспилотника, опубликовали на Telegram-канале 47 ОМБр. Предварительно на флаге расписался сам главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"И так будет повсюду! Выгоним захватчиков с нашей земли, отстроим под мирным небом и навсегда запечатлеем героизм наших военнослужащих", – подписали защитники ролик, на котором флаг Украины водружен на школу, едва уцелевшую от массированных артиллерийских и ракетных атак России.

Отметим, что в Токмакском районе и самом Работино проходит линия фронта, там ведутся ожесточенные бои. Но интерактивная карта Deep State, ставшая ориентиром по военной обстановке для миллионов пользователей, перевела село Запорожья в синюю зону, а именно – в раздел освобожденных территорий Украины.

И глядя на сегодняшние кадры с дрона, очевидно, что это вполне оправданно и справедливо. Работино – есть и будет Украиной!

Напомним, президент Зеленский поздравил украинскую нацию с Днем государственного флага. Он обозначил, что это не просто национальная символика, а оберег народа, его сила и гордость.

Как сообщал OBOZREVATEL, День флага Украины отметили не только в нашей стране и дружественных государствах. Утром 23 августа желто-голубой стяг развевался даже в Москве, неизвестные активисты отметились рискованным поступком, теперь их разыскивают силовики.