В Крыму снова взвился флаг Украины: в ГУР показали кадры спецоперации в День Независимости. Видео

Ночью четверга, 24 августа, украинские спецназовцы произвели высадку во временно оккупированном Крыму. Так в День Независимости на полуострове, находящемся в "лапах" агрессора России с 2014 года, снова взвился наш государственный флаг в руках украинских военных.

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О деталях специальной операции рассказала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины. В официальном Telegram-канале ведомства также показали исторические кадры (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что операция ГУР МО проходила при поддержке военно-морских сил ВСУ. Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег полуострова в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк.

При выполнении задачи защитники вступили в боевое столкновение с подразделениями армии РФ. В итоге оккупанты понесли потери среди личного состава и военной техники. Также в украинском Крыму снова взвился государственный флаг.

"Все цели и задачи выполнены. После завершения спецоперации украинские защитники без потерь покинули место событий", – заявили в ГУР.

Там добавили, что оккупационная администрация Крыма не комментирует происходящее, несмотря на массовые обращения местных жителей. Единственное уведомление касается якобы "уничтожения боеприпасов по установленному графику".

"Украинские Силы обороны и дальше будут оказывать оккупантам помощь в уничтожении боеприпасов, техники и живой силы", – иронически прокомментировали это в украинской разведке.

Напомним: во временно оккупированном Крыму ранним утром 24 августа были слышны взрывы возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут. СМИ писали, что, предварительно, произошло сражение с участием плавсредств и авиации. Позже в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили, что речь идет об их совместной с Военно-морскими силами ВСУ спецоперации.

Как сообщал OBOZREVATEL, село Маяк расположено неподалеку от населенного пункта Оленевка, где за день до этого взрыв уничтожил российский ЗРК С-400 "Триумф". Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов ранее предупредил, что при необходимости Силы обороны способны поразить врага на любой части временно оккупированного Крыма.

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