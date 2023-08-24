Буданов заявил, что ВСУ могут поразить врага в любой точке Крыма, и дал совет россиянам

Силы обороны Украины способны при необходимости поразить врага на любой части временно оккупированного Россией Крыма. При этом россиянам и украинцам-коллаборантам лучше покинуть полуостров.

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Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. Он утверждает, что достать противника в Крыму – не проблема.

"Мы имеем способность поразить любую часть временно оккупированной АРК по состоянию на данный момент. Абсолютно в любой точке мы можем достичь противника", – заверил он.

Буданов отметил, что освободить Крым от российских захватчиков можно разными способами, однако "без военных, боевых действий это невозможно".

Он считает, что жители полуострова, поддерживающие Украину, могут помочь Силам обороны.

"Те, кто наделал глупостей, им лучше уехать. А тем, кто ждет, надо готовиться и делать все для помощи прежде всего разведывательным органам, ну и дальше, когда уже войска пойдут в открытую. Для поддержки, для создания благоприятных условий. Для того чтобы это произошло просто быстрее. И наиболее бескровно, как это только возможно будет сделать", – дал совет глава ГУР.

Как писал OBOZREVATEL:

– 22 августа руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов анонсировал "сюрпризы" для россиян в оккупированном Крыму. Тогда он говорил, что "сюрпризы" будет видно уже на днях.

– 23 августа, в День Государственного флага Украины, на территории Крыма в районе населенного пункта Оленевка взрыв уничтожил российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф".

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