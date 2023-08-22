'На днях увидите': Буданов анонсировал 'сюрпризы' для оккупантов в Крыму. Видео

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал "сюрпризы" для россиян во временно оккупированном Крыму. Мероприятия, направленные на их уничтожение, украинцы увидят уже на днях.

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Такое заявление Буданов сделал во время общения с журналистами на центральной площади деоккупированного Ирпеня Киевской области, где накануне Крымской платформы перед мэрией подняли крымскотатарский флаг. Глава ГУР признал, что на территории захваченного полуострова есть люди, которые боятся его возвращения под контроль Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Но есть и много людей, которые ждут. И нужно дать им уверенность в том, что их надежды не напрасны. Вот для того мы и должны проводить такие мероприятия, как Крымская платформа, мероприятия, скажем так, с сопротивлением на временно оккупированных территориях, и просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму. Что, в принципе, делается, и вы это видите, и на днях еще увидите", – отметил Буданов.

Напомним, 22 августа в Украину с рабочим визитом прибыла президент Венгрии Каталин Новак. Она встретится с политическими, церковными и образовательными деятелями венгерской общины Закарпатья, а еще с семьей павшего Героя. Также 23 августа политик намерена принять участие в третьем Международном саммите Крымской платформы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российская пропагандистка Ольга Скабеева неожиданно отказалась от претензий России на территорию украинского полуострова Крым. При обсуждении возможной передачи нашему государству немецких ракет Taurus она отметила, что Крым не входит в РФ;

– летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан выразил убеждение, что Крымский мост будет неизбежно уничтожен. В настоящее время Силы обороны определяют наиболее оптимальный из многих имеющихся механизмов разрушения этого объекта государства-агрессора России.