В оккупированном Крыму прогремел взрыв, поднялся дым: поражен комплекс, из которого РФ била 'Ониксами' по Украине. Фото

Временно оккупированный Крым в День государственного флага Украины 23 августа посетила "бавовна". Мощные взрывы раздались в районе населенного пункта Оленевка, после этого в небо поднялся столб дыма.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Николаевский Ванек". По предварительным данным, повреждены радиолокационные станции оккупантов и береговой ракетный противокорабельный комплекс "Бастион", с помощью которого захватчики запускают по Украине ракеты "Оникс".

"Доброе утро. Крым. Оленевка", – написал "Николаевский Ванек".

Он также опубликовал фото с дымом, который наблюдают крымчане после взрывов.

Подтверждают взрывы и подписчики Telegram-канала "Крымский ветер".

В Крыму есть два населенных пункта под названием Оленевка. Один из них расположен вблизи Гвардейского, второй – на мысе Тарханкут. "Крымский ветер" утверждает, что речь идет именно об Оленевке на Тарханкуте.

"Как нам сообщают, прилет был по российскому военному объекту на мысе Тарханкут. По какому именно, пока точно не известно – их там в последнее время много новых появилось", – отмечено в сообщении.

Позже в паблике появилось сообщение о вероятной цели и последствиях "бавовны".

"Сообщают, что поражены радиолокационные станции на Тарханкуте. Всего было 7 взрывов. Российская ПВО ослепла в данном секторе", – пишет "Крымский ветер".

Российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ также пишет, что "по некоторым данным, удар был нанесен по военному объекту".

А Telegram-канал "Оперативный ВСУ" отмечает, что также был поражен береговой ракетный противокорабельный комплекс "Бастион": им захватчики бьют по мирным украинским городам.

"В Крыму поражен береговой ракетный противокорабельный комплекс (БРПК) Бастион. Он является одним из носителей ракет Оникс, которыми россияне наносят удары по Украине. Также повреждены радиолокационные станции", – говорится в сообщении.

Противокорабельные ракеты "Оникс" украинской ПВО очень сложно сбивать.

О пораженном "Бастионе" вспоминает также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Журналисты "Радио Свобода", составившие карту военных объектов Крыма, на Тарханкуте отметили три объекта: российские базы ПВО и РЛС, а также радиотехническое управление.

При этом утром 23 августа коллаборант Олег Крючков, называющий себя "советником главы правительства Крыма", анонсировал уничтожение в течение дня российскими оккупантами боеприпасов в ряде населенных пунктов оккупированного украинского полуострова.

Напомним, накануне вечером во временно оккупированном Крыму также было "тревожно": в Севастополе звучала стрельба, а Керченский мост снова перекрыли.

Также сообщалось, что 22 августа Буданов анонсировал сюрпризы для оккупантов в Крыму. Он заявил, что обещанное украинцы "на днях увидят".