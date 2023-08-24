В оккупированном Крыму были слышны взрывы: СМИ сообщили о бое с привлечением авиации

Во временно оккупированном Крыму рано утром 24 августа было слышно взрывы возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут. СМИ пишут, что, предварительно, произошел бой с участием плавсредств и авиации.

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Подробностей о случившемся пока что нет. "Крым.Реалии" заявили, что взрывы прогремели в указанном районе около 5:00 четверга.

Примечательно, что Маяк находится недалеко от населенного пункта Оленевка, где днем ранее взрыв уничтожил российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф".

Согласно информации СМИ, в селе Маяк находится база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ. Также на тарханкутском полуострове есть радиолокационный узел – РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По периметру подготовлены позиции для ПВО.

Ранее "Радио Свобода" внесла воинскую часть 43536 оккупантов на карту военных объектов Крыма.

Как писал OBOZREVATEL, в одном из недавних интервью начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Силы обороны Украины способны при необходимости поразить врага на любой части временно оккупированного Россией Крыма.

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