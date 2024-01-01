Не только несут взрывчатку, но и стреляют ракетами: раскрыты секреты морских дронов Sea Baby, устроившие 'ад' врагу. Видео

Украина работает над тем, чтобы выбить из украинской акватории Черного моря все российские ракетоносители. Для этого Служба безопасности Украины применяет два вида дронов собственного производства.

Видео дня

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк. Он раскрыл некоторые характеристики загадочного вооружения, которое уже вытесняет из Черного моря российский флот: в частности, они способны не только нести почти тонну взрывчатки, но и наносить поражение ракетами.

В разговоре с украинскими журналистами Малюк подчеркнул: одной из приоритетных задач, стоящих сейчас перед Службой, является вытеснение оккупационного флота из украинской акватории Черного моря. В выполнении этой задачи спецслужба уже добилась определенного успеха: российские корабли загнаны в пункты базирования, откуда они боятся без необходимости выходить. Также благодаря созданной Украиной полосе безопасности в море была возобновлена работа зернового коридора.

"Мы стремимся выбить все ракетоносители из украинской акватории Черного моря. А после обратим внимание и на подлодки", – подчеркнул Малюк.

Он также анонсировал очень неприятные сюрпризы для захватчиков.

Выполнять поставленную президентом Украины Владимиром Зеленским задачу по обеспечению доминирования Украины в Черном море в СБУ взялись с помощью двух видов дронов собственного производства.

Один из них, "Sea Baby", может переносить 850 кг заряда. К тому же этот морской дрон оснащен связью стоимостью 300 тыс. долларов, а также на нем установлена огнеметная система. То есть такой "морской малыш" может не только взрывать вражеские объекты в море, но и стрелять по вражеским целям.

А в конце года в СБУ рассказали о своей второй разработке: морском дроне-камикадзе, способном донести 450 кг взрывчатки в любую точку Черного моря. Назвали этот морской дрон "Мамай" – в честь любимого фольклорного героя руководителя Службы.

Завершая рассказ о битве между Украиной и Россией в Черном море, Малыш подчеркнул, что россияне уже вывели из него все свои серьезные корабли. Однако, по его словам, сберечь свой флот это им не поможет.

"Российского флота в Крыму не должно быть вообще", – констатировал Малюк.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о новых образцах вооружений и военной техники украинского производства, которые уже задействованы на фронте. Они эффективно уничтожают оккупантов и спасают жизни украинским воинам.

Также OBOZ.UA напомнил, какие потери за время полномасштабного вторжения в Украину понес российский флот.