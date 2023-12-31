'Нептуны', САУ 'Богдана' и морские дроны: топ-10 украинских разработок, помогающих ВСУ уничтожать врага в войне. Фото и видео

Украина уже почти десять лет защищается от российской агрессии, которая началась в 2014-м в гибридном формате, а в 2022-м перешла в открытую войну. Полномасштабная российская агрессия стала стимулом для развития оборонной промышленности: за последние годы на свет появились украинские беспилотные комплексы, бронетехника, САУ, РСЗО, средства РЭБ и РЭР и многое другое.

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Украинское оружие уже активно применяется на фронте, участвует в ежедневной боевой работе и проявляет себя в масштабных операциях. Перечислять все современные украинские разработки можно очень долго, поэтому OBOZ.UA собрал десять тех, которыми Украина может гордиться и которые эффективно уничтожают врага и защищают жизнь украинских воинов, хотя список ими отнюдь не исчерпывается.

Морские дроны Sea Baby и "Мамай"

К разработке морских дронов Sea Baby, стартовавшей сразу после начала полномасштабного вторжения России, по словам главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, не привлекалась ни одна частная компания. Они являются результатом сотрудничества специалистов СБУ и гражданских инженеров и IT-специалистов. Делают аппараты на производстве, расположенном под землей.

"Дебютом" для "Морских малышей" стала атака на Крымский мост в июле 2023 года: возведенное оккупантами незаконное сооружение атаковали дроны, несшие 850 кг взрывчатки. Российские военные корабли впоследствии атаковали комплексы с 450 кг взрывчатки.

"Это не просто военно-морской дрон, а многоцелевая платформа, которая сегодня эффективно используется", – говорил Малюк.

СБУ не раскрывает технические характеристики и особенности конструкции надводных дронов Sea Baby. Однако OSINT-аналитик Г. И. Саттон констатировал, что они являются невиданной до сих пор вариацией беспилотных надводных дронов, используемых Украиной. Саттон назвал Sea Baby "убийцей мостов" и подчеркнул, что удар по Крымскому мосту 17 июля был "одной из самых успешных и достойных внимания атак морских беспилотников".

"Морскими малышами" арсенал морских дронов на вооружении СБУ не ограничивается. Так, в Черном море спецназовцы применяют еще один вид таких беспилотных комплексов украинского производства – морские дроны "Мамай".

О морских дронах "Мамай", о которых в СБУ впервые рассказали только в декабре этого года, известно также очень мало. В частности, то, что беспилотные комплексы способны разгоняться до 110 км/ч, поэтому являются самыми быстрыми в Черном море.

"Мы стали одними из первых в мире в их производстве и эксплуатации. Но единственное, что можно сказать, что "Мамай" – это любимый герой нашего председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Поэтому название этого большого морского дрона появилось не просто так. Этим вопросом занимается большая группа людей. И наши "Мамаи" будут бить российский флот и дальше", – отмечал в конце года секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Голосу Америки".

Кроме Крымского моста, на счету морских дронов, как рассказывали журналисты ТСН, поражение в октябре прошлого года российских кораблей в Севастопольской бухте: повреждения тогда получили четыре военных судна, в частности фрегат "Адмирал Макаров".

В этом году именно с помощью этого вооружения СБУ нанесла удар по российским ракетоносителям "Самум" и "Павел Державин", танкеру SIG, десантному кораблю "Оленегорский горняк", повредила крупный военный буксир "Николай Муру" и новейший разведывательно-гидрографический корабль "Владимир Козицкий".

И эти атаки, подчеркивают СБУ, фактически изменили философию проведения военно-морских операций.

ПТРК "Стугна-П"

Разработка Конструкторского бюро "Луч" противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П" почти за два года полномасштабной войны превратился в настоящий кошмар для российских танкистов и вражеской бронетехники в целом. Более того, с помощью "Стугны-П" украинские противотанкисты превратили в металлолом не только множество российских БТР, БМП, танков и САУ – из нее сбивали даже вражеские вертолеты.

Этот украинский ПТРК может поражать вражеские цели на расстоянии до 5 км днем и до 3 км в темное время суток. Ракета калибра 130 или 152 мм летит на скорости 200 м/с и способна пробить броню толщиной до 800 мм.

Стоимость одной ракеты для "Стугны-П" колеблется в диапазоне 20-50 тысяч долларов. Для сравнения: стоимость выстрела из "Джавелина" составляет 75 тысяч.

Эксперты окрестили этот ПТРК одним из прорывов украинского военно-промышленного комплекса. "Стугна-П" проявила себя уже в марте 2022 года во время боев на севере нашего государства.

Среди безусловных преимуществ комплекса специалисты называют дистанционное управление: оператор наводит ракету на цель из безопасного места, которое может располагаться в 50 м от самого комплекса. А лазерное наведение повышает точность нацеливания.

Украинские ПТРК уже находятся на вооружении в десяти странах мира. И не исключено, что после войны спрос на них значительно возрастет.

Противокорабельный комплекс "Нептун"

Еще одно детище КБ "Луч", успевшее поразить мир, – это противокорабельный комплекс "Нептун". Именно с его помощью украинские воины отправили на дно флагман Черноморского флота РФ – крейсер "Москва". Известно и о других случаях применения комплекса против кораблей врага.

До "Нептуна" затопленные в бою вражеские корабли были на счету американской ракеты Harpoon, французской Exocet, израильской Gabriel и советской П-15 "Термит".

Комплекс состоит из нескольких элементов: пусковых и транспортных машин и командного пункта. Ракета массой 870 кг способна поражать цели на дистанции от 7 до 280 км. Летит она со скоростью до 900 км/ч, а готовность к стрельбе комплекс приобретает за 15 минут.

САУ "Богдана"

Обрела признание также разработка предприятия КрАЗ – украинская самоходная артиллерийская установка "Богдана". Эта САУ на базе шасси КрАЗ-63221 является первой гаубицей украинского производства натовского калибра 155 мм.

Вооружение для этой гаубицы производит частный Краматорский завод тяжелого станкостроения, а шасси и броню – компания "Украинская бронетехника".

Несмотря на то что САУ "Богдана" увидела свет в 2018 году, предварительные огневые испытания по ряду причин завершились только в январе 2022 года.

До начала полномасштабного вторжения РФ "Богдана" существовала в единственном экземпляре, да и тот собирались уничтожить, чтобы он не достался оккупантам. Однако эту САУ удалось эвакуировать, так что весной она на новом шасси отправилась в серийное производство по заказу Министерства обороны. По данным "Украинской бронетехники", "Богдана", в зависимости от комплектации, стоит примерно на 30-50% меньше, чем французские гаубицы Caesar.

На поле боя "Богдана", по словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, проявила себя при освобождении острова Змеиный в Черном море. В тандеме с разведывательным беспилотником гаубица наносила удары по позициям оккупантов.

Сейчас использование САУ на поле боя держится в секрете.

САУ "Богдана" способна поражать цели на расстоянии до 42 км при применении фугасного снаряда и до 50 – если огонь ведется реактивным боеприпасом. Оснащенная 20 снарядами, она выстреливает около 4-6 из них в минуту. Экипаж установки составляет 5 человек. "Богдана" способна разгоняться на шоссе до 80 км/ч, запас хода составляет 800 км по трассе.

Танк "Булат"

Танк "Булат", разработанный харьковским КБ имени Морозова, – одна из модификаций советского танка Т-64. У него модернизирована защита: машина получила динамическую защиту "Нож", неоднократно спасавшую жизнь экипажа во время прямого попадания в боях, и усиленное пассивное бронирование. Усовершенствованы также средства ведения боя: прицелы, системы управления огнем. Машина получила двигатель мощностью 850 или 1000 л.с.

Т-64БМ "Булат" вооружен 125-мм гладкоствольной пушкой – пусковой установкой КБА-3. Боекомплект состоит из 36 снарядов и еще 28 – в конвейере механизма зарядки. Дальность хода танка составляет 500 км, максимальная скорость, до которой он способен разгоняться, – 60,5 км/ч. Экипаж состоит из трех человек.

Танк уже зарекомендовал себя на поле боя, в частности на востоке Украины.

БТР-4 "Буцефал"

Украинский полноприводный бронетранспортер БТР-4 "Буцефал" был разработан специалистами Харьковского конструкторского бюро машиностроения. Он предназначен для транспортировки бойцов: защита бронетранспортера соответствует стандарту НАТО STANAG 4569.

Вооружен БТР-4 30-мм автоматической пушкой. Свои возможности уничтожать врагов эта машина продемонстрировала еще во время боев за Мариуполь: защитники города с помощью БТР-4 уничтожали как живую силу вражеской армии, так и российские танки.

"Буцефал" может выполнять задачи в любое время суток, на нем можно форсировать переправы. По сути, это платформа, на базе которой можно производить различные вариации, например командирскую или эвакуационную машины. Также есть варианты БТР-4 с разными боевыми модулями.

Используются БТР-4 на всех участках фронта.

Кроме 30-мм пушки КБА-1, на бронетранспортер могут быть установлены либо 3ТМ-1, либо две 23-мм автоматические пушки 2А7М, ПТРК "Конкурс" или "Барьер" плюс 30-мм гранатомет Аг-17 и пулемет калибра 7,62 мм.

Двигатель мощностью 400 или 600 л.с. позволяет "Буцефалу" разгоняться до 110 км/ч, дальность хода бронетранспортера достигает 690 км. Экипаж машины составляет 2-3 человека, также она может перевозить от 6 до 10 бойцов в просторном десантном отсеке. Место оператора-наводчика оснащено электронным дисплеем. Также у БРТ-4 есть дополнительный встроенный мотор-генератор и хороший боевой модуль. Среди недостатков военные часто называют большие габариты, превращающие БТР4 в легкую цель противотанкового вооружения.

Бронемашины "Козак"

Научно-производственное объединение "Практика" с 2015 выпускает бронемашины семейства "Козак". Это машины типа MRAP с усиленной защитой от мин и засад, при этом они более маневренны и имеют более легкую броню, чем обычные бронетраспортеры MRAP.

До нынешнего времени выпущены сотни таких машин разных модификаций.

Одну из них – бронированную колесную машину "Козак-2М" – уже называют "компактным БТРом". Ее корпус представляет собой монокок без рамы с полностью независимой подвеской, благодаря этому повышена проходимость машины и снижена ее общая высота. А следующая модель, "Козак-5", появившаяся в 2017-м, стала еще легче и маневреннее предшественницы.

Разработчик также учел уроки войны и уделил внимание усилению защиты машины не только от пуль, но и от осколков артиллерийских снарядов.

Бронемашина может оснащаться турецкими боевыми модулями Aselsan.

Эта полноприводная бронемашина может перевозить до 9 бойцов. Двигатель мощностью 180 л.с. позволяет ей разгоняться до скорости в 110 км/ч. Дальность хода – 260 км.

На фронте "Козаки" уже успели себя достойно проявить. В частности, эти бронемашины участвовали в наступлении на Харьковщине: там воины применяли "москитную тактику" – атаковали оккупантов множеством мобильных групп на бронемашинах.

"Козаки" находятся на вооружении различных видов войск Сил обороны, в частности, ими пользуются бойцы 73 морского центра спецопераций, ДШВ и 3 полка спецназначения. Машины неоднократно доказывали свою эффективность в защите экипажа во время взрывов. В сети можно найти немало фото и видео с "Козаками", в которых разбита передняя часть, но капсула экипажа осталась целой.

Снайперская винтовка Alligator

Снайперские винтовки Snipex Alligator калибра 14,5х114 мм выпускает предприятие "Хадо-холдинг". Они предназначены для ударов по движущимся и неподвижным целям – как транспортным средствам, средствам связи и ПВО, летательным аппаратам на стоянках, так и по укрепленным точкам и блиндажам.

Презентована эта винтовка была в 2020 году, на вооружение украинской армии взята еще до начала полномасштабного вторжения России.

Винтовка массой 25 кг и длиной 2000 мм способна эффективно поражать цели на расстоянии до 2 км, максимальная дальность полета пули достигает 7 км. Начальная скорость пули составляет 980 м/с. В магазине 5 патронов.

СМИ пишут, что военные, работавшие со Snipex Alligator, отмечают чрезвычайную мощь винтовки. Они утверждают, что с ней можно уверенно работать не только по живой силе врага, но и по бронированным боевым машинам.

РСЗО "Буревий"

Одной из новинок украинского военно-промышленного комплекса стала разработка Шепетовского ремонтного завода РСЗО "Буревий". Ожидается, что она заменит советские реактивные системы залпового огня "Ураган".

Калибр "Буревия" такой же, как у "Урагана", так что стрелять из него можно такими же ракетами. Однако в отличие от "Ураганов", новая украинская РСЗО имеет ряд улучшений, в частности новое чешское шасси Tatra T815-7, цифровую систему управления огнем и обмен информацией на поле боя.

РСЗО "Буревий" неоднократно попадала на видео с поля боя, что является подтверждением ее активного применения в защите Украины от российской агрессии.

Установка калибра 220 мм может стрелять на расстояние до 35 км. Если же используются ракеты "Тайфун", дальность стрельбы увеличивается почти вдвое, до 65 км. Количество направляющих – 16.

Сколько таких РСЗО сейчас есть на фронте, пока неизвестно. Однако военные, работавшие с "Буревиями", оставляют о них хорошие отзывы.

БпЛА Shark, "Укрджет", "Лелека-100"

Война с Россией показала, насколько важны на поле боя беспилотники. И украинские производители приступили к производству БпЛА для выполнения самых разнообразных задач. Перечислить все новинки, появившиеся за время российско-украинской войны очень сложно, поэтому остановимся только на нескольких украинских дронах.

Так, украинский беспилотный авиакомплекс Shark производства Ukrspecsystems – это украинский беспилотный авиакомплекс, оснащенный камерой с 30-кратным оптическим и дополнительным цифровым приближением. Он появился на свет уже во время полномасштабного вторжения России. Крейсерская скорость комплекса составляет 70-90 км/ч, максимальная – 150 км/ч. Запуск Shark производится с помощью катапульты, приземляется он с парашютом.

Беспилотник способен работать в тылу противника, после обновления на Shark установили более мощную батарею, поэтому он может непрерывно находиться в воздухе до четырех часов.

Благодаря 120-кратному зуму и хорошей стабилизации этот комплекс позволяет осуществлять эффективную корректировку огня.

Несколько старшей, чем Shark, является разработка украинской компании "Укрджет" БпАК UJ-22 Airborne. Комплекс был представлен на выставке вооружений в 2021 году. Применяется для операций по ведению разведки, перевозки и ударных задач.

Дрон Airborne имеет радиус действия до 800 км, может летать на высоте до 6000 метров со скоростью 140-200 км/ч и держаться в воздухе до 14 часов с полезной нагрузкой до 20 кг.

Этот же производитель создал реактивный многоцелевой БпАК UJ-23 TOPAZ. Комплекс, предназначенный вести разведку и военные поисково-спасательные операции, может работать в любое время суток и время года, а также в условиях плохой погоды и электронного противодействия врага. Покрывает радиус до 400 км в автономном режиме, имеет крейсерскую скорость 600 км/ч, поднимается на высоту до 6000 м и находится в воздухе до 1,5 часа.

С 2016 года допущено в эксплуатацию в ВСУ на особый период детище днепровской компании DeViRo, созданной в 2014 году, многофункциональный беспилотник "Лелека-100". Его создавали для аэроразведки и определения чётких географических координат объектов в режиме настоящего времени. И камера на 360 градусов, которой оборудован беспилотник, делает его эффективным в ведении разведки.

Крейсерская скорость "Лелеки-100" составляет 60-70 км/ч, максимальная – 120 км/ч. В воздухе может находиться до 2-2,5 часа, поднимается на высоту до 1500 м, вес снаряжения составляет около 5 кг.

Видеотрансляция из БпЛА происходит в кодированном виде, что исключает ее перехват стандартными видеоприемниками. Кроме того, видеосигнал с борта БПАК не содержит ни полетной телеметрии, ни GPS. На дрон можно установить дополнительную фотокамеру, запрограммированную на съемку с заданным интервалом или по команде из системы автопилота.

Для исключения вероятности быть запеленгованным средствами РЭБ противника, передатчик видеоканала оснащен системой дистанционного включения и отключения. БПЛА способен совершить взлет и приземление в режиме радиомолчания, а в течение всего полета оператор может при необходимости включать или выключать видеотрансляцию с борта "Лелеки".

Комплекс приспособлен для работы в условиях сложной радиоэфирной обстановки, в режиме преднамеренной постановки радиопомех или блокировки систем спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС.

Напомним, 27 декабря, во время награждения представителей украинского ВПК президент Владимир Зеленский назвал основную задачу Украины. По его словам, Украина должна развивать производство оружия, чтобы в России четко отдавали себе отчет: на каждый свой удар будут получать мощный ответ.

Президент анонсировал шаги государства для стимулирования развития ВПК и отметил, что в 2023 году производство оружия выросло втрое по сравнению с 2022-м.