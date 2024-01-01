Минус 'Новочеркасск', 'Минск', катера и корветы: какие потери флоту России нанесла Украина в 2023 году. Фото и видео

Украина поразила мир не только тем, как упорно уже почти два года дает отпор врагу, армия которого считалась второй по мощи в мире. Еще одним шоком для мирового сообщества стало то, что мощный отпор захватчикам украинцы дали на море – и страна, практически не имеющая флота, нанесла "морскому государству" РФ колоссальные потери.

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Что, как и когда за время полномасштабного вторжения в Украину потерял морской флот, помимо печально известного крейсера "Москва", решил напомнить OBOZ.UA. Ведь эти потери уже отогнали российские корабли от украинских берегов, более того: они пророчат российскому флоту крайне нерадужное будущее.

Первые потери во время полномасштабного вторжения России в Украину российский флот понес уже на следующий день после его начала, 25 февраля 2022 года. Тогда в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили об обезвреживании двух российских скоростных катеров в районе острова Змеиный. А бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода в районе Коблево в тот же день поразили десантный катер россиян. Для 20 (а по некоторым данным – 25) оккупантов попытка десантироваться на побережье Николаевщины стала последней.

Следующим проиграл битву с Силами обороны Украины малый ракетный корвет "Великий Устюг" проекта 21631 "Буян-М". Его вывели из строя в Черном море 7 марта 2022 года.

В июне того же года его видели на Волге: выведенное из строя судно тащили два буксира. Повреждения оказались не критическими: в конце концов россияне этот корвет отремонтировали и он вернулся в состав Каспийской флотилии.

21 марта 2022-го украинские воины из рядов полка "Азов" из ПТРК "Фагот" подбили патрульный катер П-436 проекта 03160 "Раптор". Три оккупанта на борту получили ранения.

Подбитый катер россиянам удалось оттащить в Ейск, где он был восстановлен. После этого он вернулся в состав Каспийской флотилии.

А вот большому десантному кораблю "Саратов" проекта 1171 года "Тапир", зашедшему в порт временно оккупированного Бердянска, повезло гораздо меньше: 24 марта 2022 года его затопила украинская ракета "Точка-У". "Утопленника" россияне из воды вытащили в начале лета и переправили в порт во временно оккупированной Керчи для дальнейшей утилизации.

Также в тот день в бердянском порту украинским воинам удалось повредить большие десантные корабли "Новочеркасск" (погибли по меньшей мере трое членов экипажа, также известно о трех раненых) и "Цезарь Куников" (ликвидирован капитан этого корабля).

Уже на следующий день, 25 марта, попытка оккупантов десантироваться на побережье Одесщины обернулась для них потерей двух десантных катеров неустановленного типа, а также диверсионно-разведывательной группы.

Российский сторожевой фрегат "Адмирал Эссен" проекта 11356Р "Буревестник" типа "Адмирал Григорьевич" был поврежден 4 апреля 2022 года: по одним данным, из строя его вывела ракета БРК "Нептун", по другим – фрегат получил повреждения вследствие взрыва Harpoon поблизости. Произошло это недалеко от побережья Одесской области в Черном море. Впоследствии поврежденный корабль видели в бухте Голландия временно оккупированного Севастополя.

Самой громкой потерей хваленого русского флота стало уничтожение флагмана Черноморского флота РФ – крейсера "Москва" (проект 1164 "Атлант"). Именно с него оккупанты предлагали сдаться защитникам острова Змеиный еще 24 февраля, на что получили легендарный ответ с указанием курса для вражеского корабля.

13 апреля 2022 года ВМС Украины нанесли по крейсеру удар двумя крылатыми противокорабельными ракетами из берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ "Нептун". В результате полученных повреждений и шторма, бушевавшего тогда в Черном море, он перевернулся и затонул. Вечером 14 апреля затопление "Москвы" признало минобороны России.

Уничтожение корабля такого размера в бою произошло впервые с 1982 года, для российского флота эта потеря стала самой большой с 1941-го.

В Украине крейсер получил статус Объекта подводного культурного наследия Украины №2064.

Без помощи украинских воинов россияне временно лишились весной 2022 своего патрульного корвета "Расул Гамзатов" проекта 22460 "Охотник". Оккупанты пытались перебросить его из Каспийского моря в Черное, однако в результате столкновения с буксиром 22 апреля у корвета была разбита винтомоторная группа, поэтому он надолго встал на ремонт. В настоящее время "Расул Гамзатов уже вернулся в состав Каспийской флотилии".

А вот патрульный катер П-342 "Юнармиец Балтики" в компанию к крейсеру "Москва" отправили 2 мая украинские воины с помощью Bayraktar TB2. Он был затоплен вблизи Змеиного на рассвете. С 29 мая россияне пытались поднять катер со дна Черного моря и, наконец, смогли это сделать. 9 июля его доставили на судоремонтный завод во временно оккупированном Севастополе: оккупанты не теряли надежды реанимировать "утопленника".

Судьбу "Юнармейца Балтики" повторил также российский десантный катер Д-310 проекта 02510 "БК-16". Он вместе с патрульным катером встретился встретился с Bayraktar TB2 на рассвете 2 мая вблизи Змеиного. Когда по десантному катеру РФ прилетел боеприпас, он совершал поворот налево. После попадания на катере вспыхнул пожар: он сгорел дотла. Несмотря на это, россияне перетащили то, что осталось от Д-310, в Севастополь, надеясь его восстановить, однако, судя по всему, восстанавливать там было просто нечего.

Следующим достижением Bayraktar TB2 возле Змеиного стал десантный катер Д-144 проекта 11770 "Серна". Сбросивший на него с дрона боеприпас попал прямо в рубку, что привело к двум взрывам и пожару на катере. 5 мая близ Змеиного он пошел ко дну. С 12 мая оккупанты взялись поднимать катер на поверхность, затем его доставили в Севастополь.

На катере были два ЗРК "Тор", они также были уничтожены.

В тот же день в районе Дроновки Бахмутского района Донецкой области при попытке оккупантов форсировать реку Северский Донец, украинские воины ликвидировали два взвода морской пехоты захватчиков, две БМП и катер неустановленного типа.

Уже 7 мая еще один патрульный катер россиян – П-275 проекта 03160 "Раптор" – был выведен из строя. Произошло это снова вблизи Змеиного. Боеприпас с Bayraktar TB2 поразил катер в правый борт.

Вместе с ним тогда же и там же удалось на полном ходу подбить патрульный катер П-281 "Максим Панин". Этот катер получил прилет в левый борт. После ремонта вернулся в состав флота.

На следующий день, 8 мая, Bayraktar в районе Змеиного поразил в левый борт патрульный катер П-342 "Олег Шипицын". На данный момент он уже вернулся в состав флота после ремонта.

А 12 мая ракета из берегового ракетного комплекса "Нептун" поразила недалеко от Змеиного российское многофункциональное судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" (проект 23120) – одно из новейших в российском флоте. Поврежденный корабль оккупанты отбуксировали в Севастополь.

Сразу два десантных катера неустановленного типа потеряла российская армия 1 июня 2022 в Днепровско-Бугском лимане. На них передвигалась группа захватчиков, планировавших совершить диверсии. Об обезвреживании этих скоростных катеров на следующий день сообщили в Оперативном командовании "Юг".

17 июня перечень уничтоженных российских кораблей пополнило спасательное буксирное судно СБ-739 "Спасатель Василий Бех" проекта 22870. Две противокорабельные ракеты Harpoon поразили его на пути к Змеиному. Потери среди экипажа, численность которого составляла 26 человек, составили 70%.

Десантный катер Д-106 проекта 1176 года "Акула" был выведен из строя в Азовском море близ Мариполя 30 июня 2022 года: он подорвался на мине. Известно о по меньшей мере трех ликвидированных моряках-оккупантах.

В тот же день вблизи Змеиного украинская артиллерия вывела из строя российский десантный катер неустановленного типа. Вместе с ним был уничтожен вражеский ЗРК "Тор".

Осенью 2022 года для российского флота началась новая, еще более опасная эпоха: в бой вступили надводные катера-камикадзе. Первым с ними "познакомился" сторожевой фрегат "Адмирал Макаров", которого после уничтожения "Москвы" назначили флагманом Черноморского флота РФ. 29 октября его атаковали БпЛА и надводные беспилотные катера-камикадзе прямо в бухте Севастополя.

Россияне серьезность повреждений отрицали и даже объявили 7 сентября 2023 года о выводе "Адмирала Макарова" на боевое дежурство в Черное море, однако спутниковые снимки зафиксировали, что без помощи двух буксиров самостоятельно передвигаться флагман не способен.

В тот же день в бухте временно оккупированного Севастополя с помощью воздушных и надводных дронов был выведен из строя морской минный тральщик "Иван Голубец" проекта 266М "Аквамарин-М".

Счет потерь российского флота в 2023 году открыл 25 мая средний разведывательный корабль "Иван Хурс" проекту 18 280 типа "Юрий Иванов". Его в Черном море, в 140 км к северо-востоку от Босфора, атаковал морской дрон.

А 4 августа 2023 года в бухте Новороссийска морские дроны атаковали и вывели из строя большой десантный корабль "Оленегорский горняк" проекта 775.

Пока россияне уверяли, что этот БДК "принял участие в успешном отражении атаки", украинцы до вечера наблюдали за тем, пойдет ли ко дну корабль, который после поражения получил крен на левый борт. Надежды на превращение этого судна в "подлодку" не оправдались: россияне таки смогли дотянуть его до порта.

Вместе с "Оленегорским горняком" в бухте Новороссийска 4 августа был поражен также противодиверсионный катер П-349 "Суворовец" проекта 21980 "Граченок". После встречи с морскими дронами Украины он затонул.

3 сентября боеприпас из дрона Bayraktar TB2 утопил в северо-западной части Черного моря российский катер проекта КС-701 "Тунец".

"Черным днем" для российского флота стало 13 сентября 2023 года. В этот день в результате удара ракетами "Storm Shadow" по сухому доку Севморзавода во временно оккупированном Крыму была поражена российская подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" проекта 636.3 "Варшавянка" и большой десантный корабль "Минск" проекта 775.

Оба корабля, судя по фото после атаки, восстановлению не подлежат.

Уже на следующий день, 14 сентября, вблизи Севастополя морские дроны Sea Baby атаковали малый ракетный корвет на воздушной подушке "Самум" (проект 1239 "Сивуч") неподалеку от входа в Севастопольскую бухту. Удар пришелся на заднюю правую часть судна, нанеся значительные повреждения, корабль потерял ход.

Также 14 сентября в юго-западной части Черного моря морские дроны "Sea Baby" атаковали и повредили патрульный корвет "Сергей Котов" (проект 22160 типа "Василий Быков").

Еще один российский патрульный корвет, "Павел Державин" (проект 22160 типа "Василий Быков"), получил повреждения, находясь на внешнем рейде временно оккупированного Севастополя. 12 октября его атаковали морские дроны "Sea Baby" с экспериментальным вооружением.

Вместе с ним было атаковано и повреждено российское спасательное буксирное судно СБ-565 "Профессор Николай Муру" (проект 22870). "Тюнинговали" очередной русский корабль все те же "морские малыши".

4 ноября в результате удара крылатыми ракетами SCALP-EG по судостроительному заводу "Залив" во временно оккупированной Керчи был поражен малый ракетный корвет "Аскольд" (проект 22800 "Каракурт").

В России полученные корветом повреждения назвали "некритичными". Специалисты же, учитывая последствия появившихся в сети фотографий, пришли к выводу, что этот корабль легче построить заново, чем восстанавливать.

10 ноября морские дроны Украины в районе бухты Узкая вывели из строя два российских десантных катера (проект 11770 "Серна" и Д-704, проект 1176 "Акула").

А 26 декабря украинская авиация нанесла удары с воздуха по порту во временно оккупированной Феодосии. Тогда был поражен большой десантный корабль "Новочеркасск" проекта 775. Поражение сопровождалось феерическим взрывом: по данным российских СМИ, на корабле было несколько тонн артиллерийских боеприпасов, 280 ракет для реактивных систем залпового огня "Град". В то же время появлялась информация, что "Новочеркасск" перевозил партии иранских дронов-камикадзе для ударов по Украине – и мог зайти в порт на разгрузку.

Официально в России заявили об "одном погибшем и двух раненых".

Те же российские СМИ отмечали, что в результате поражения более 20 моряков получили ранения, более 30 "пропали без вести". Среди погибших есть не только контрактники, но и срочники.

А хакеры "КіберСпротиву", еще несколько месяцев назад взломавшие почтовый ящик одной из российских пропагандисток телеканала "Россия-1", опубликовали письмо, которое ей прислал главнокомандующий военно-морского флота РФ. В нем тот предлагал объявить траур в городе Новочеркасске из-за удара по десантному-кораблю-"тезке". В документе он указал, что в результате удара по этому БДК в Феодосии погибли 74 оккупанта, ранения получили еще 27.

При этом спутниковые снимки подтвердили уничтожение двух российских кораблей в Феодосии, кроме "Новочеркасска".

Напомним, ранее в ВМС заявили, что ВСУ уничтожили 15 кораблей РФ и повредили еще 12. При этом в 2023 году украинские дроны поразили 7 кораблей Черноморского флота РФ.

Благодаря этому Украина смогла преодолеть господство РФ на море и образовала 200-мильную полосу безопасности в Черном море: по ней теперь курсируют гражданские суда.