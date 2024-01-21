В оккупированном Севастополе прогремели взрывы

Днем 21 января во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Российские пропагандисты заявили, что на крымском полуострове объявлена ракетная тревога.

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Также оккупанты молниеносно отчитались об "успешной" работе противовоздушной обороны. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Захватчики объявили воздушную тревогу в оккупированном Крыму около 12:10. Еще через некоторое время россияне заявили, что в Геническом районе Херсонской области пролетели ракеты.

Через несколько минут оккупанты пожаловались на мощные взрывы в Севастополе. По предварительным данным, в самом городе слышали три громких взрыва. Сразу же россияне отчитались, что противовоздушная оборона якобы "уничтожила" все ракеты.

По словам так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, силы ПВО отразили атаку "укронацистов" и якобы сбили воздушную цель над акваторией Черного моря. Также оккупант заявил, что спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры, а дым в районе Севастопольской бухты он объяснил тем, что путинские террористы испольщуют "табельные средства маскировки".

В Telegram-канале "Крымский ветер" заявили, что первая серия взрывов в Севастополе прогремела около 12:40. Еще через 15 минут в городе слышали еще четыре мощных врзыва.

Даже не дожидаясь отбоя воздушной тревоги российские пропагандисты уже успели отчитаться, что оккупанты сбили на севере Крыма две крыталые ракеты Storm Shadow. Еще две цели, по легенде пропагандистов, якобы были уничтожены над акваторией Черного моря на подлете к Севастполю.

Напомним, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что атаки по российским оккупантам в Крыму будут продолжаться. Для Украины важно и дальше оказывать давление на врага с помощью воздушной кампании, атак морских беспилотников и тайных операций.

Ранее сообщалось, что в Крыму оккупанты имеют достаточно мощную систему противовоздушной обороны, в частности, различные комплексы малого, среднего и большого радиуса действия. Но, несмотря на это, украинские защитники успешно бьют по командным пунктам противника на оккупированном полуострове.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Крыму российские захватчики прилагают усилия по подготовке к обороне, поскольку серьезно воспринимают возможность войск Украины подойти к полуострову. В частности, они создают огневые точки, строят фортификационные постройки и формируют "тероборону".

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