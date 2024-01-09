Создают огневые точки и усиливают патрули: оккупанты боятся наступления ВСУ на Крым и готовятся к обороне. Фото

В оккупированном Крыму российские захватчики предпринимают системные усилия по подготовке к обороне, поскольку всерьез воспринимают возможность войск Украины подойти к полуострову. В частности, они создают огневые точки, строят фортификационные сооружения и формируют "тероборону".

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Об этом 9 января рассказали в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". "Оккупанты готовятся к обороне Крыма! На протяжении месяцев мы фиксируем системные усилия оккупантов по подготовке к обороне Крыма", – говорится в сообщении.

По словам партизан, враг на захваченном полуострове создает огневые точки, сооружает новые фортификационные сооружения и укрепляет старые, форимрует "тероборону" и усиливает патрули.

"Оккупанты всерьез воспринимают возможность Сил обороны Украины подойти к полуострову. Лишь 65 километров отделяют их к цели. "Атеш" и крымчане ждут, чтобы открыть внутренний фронт. Никакие оборонные сооружения оккупантам не помогут. Крым будет освобожден!" – заявили в движении сопротивления.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 4 января в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы в районах Севастополя и Евпатории, в Генштабе ВСУзаявили о поражении командного пункта противника, а в Силах обороны юга рассказали, что также были нанесены очень существенные потери системе защиты врага.

– В ГУР рассказали, что по итогам комплексной спецоперации совместно с ВСУ были атакованы российские позиции РЛС на захваченном аэродроме в Саках. В результате захватчики потеряли склады БК и "ослепли" на несколько РЛС.

– В ISW отметили, что украинские ракеты и дроны успешно проникают через ПВО врага, а сама кампания направлена на снижение способности оккупантов использовать Крым как плацдарм и тыл для оборонительных операций на юге.

– Представитель ГУР Андрей Черняк заявил, что последние удары по Крыму – это лишь часть более широкого плана по освобождению полуострова.

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