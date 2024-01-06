'Часть более широкого плана': в ГУР прокомментировали 'взрывные' спецоперации в Крыму. Видео

Спецоперации в Крыму являются частью более широкого плана и единого замысла. Атаки на объекты оккупантов на захваченном полуострове напоминают захватчикам, что они временно на украинской территории, а также подбадривают украинцев в оккупации, которые продолжают верить в победу над агрессором.

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Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии каналу "Мы – Украина". Как говорится в сюжете журналистов, воины ГУР вместе с другими составляющими Сил обороны в 2023 году совершили ряд боевых и специальных действий на территории Крыма и в Черном море.

По словам представителя военной разведки, вооруженные рейды к берегам захваченного Россией полуострова и другие черноморские походы разведчиков-спецназначенцев являются частью общего плана украинских защитников.

"Подчеркиваю – проведение таких спецопераций происходит точечно, но они не отдельные: они входят в единый план, в единый замысел проведения более широких операций", – сказал Андрей Черняк.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 4 января в Евпатории и Севастополе прогремели взрывы. В Генштабе ВСУ сообщили о поражении командного пункта противника. Также были поражены вражеские склады с боеприпасами возле поселка Первомайское в Курманском районе, заявили в "Страткоме".

– Вечером 5 января вблизи Евпатории прогремели по меньшей мере десять взрывов, под ударом оказался военный аэродром "Саки" в Новофедоровке, где базируются бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30 оккупантов.

– В результате был уничтожен еще один пункт управления врага на территории Крыма, командующий ВС ВСУ Николай Олещук поблагодарил за работу украинских пилотов.

– Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что основной целью вчерашних ударов было лишение врага управления на южном направлении фронта.

было лишение неприятеля управления на южном направлении фронта.

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