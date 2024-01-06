В оккупированной Евпатории прозвучали взрывы: сообщают об атаке на военный аэродром. Видео

Вблизи Евпатории во временно оккупированном Крыму вечером 5 января прогремели по меньшей мере 10 взрывов. На полуострове был атакован военный аэродром "Саки" в Новофедоровке.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер". Отмечается, что в Крыму сработало ПВО, обломки упали на частный дом в соседнем с аэродромом селе Михайловка, возник пожар.

Отмечается, что на указанном аэродроме базируется 43-й истребительный авиационный полк, который служит основой авиационной группировки, поддерживающей российские войска на юге Украины. На вооружении – бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

Напомним, в конце ноября 2023 стало известно, что оккупанты возвели новые укрепления в районе временно оккупированной Евпатории (Крым, Украина). Туда захватчики свезли "зубы дракона" – бетонные пирамидки, препятствующие продвижению военной техники.

"Русские войска на полную готовятся отражать приход Сил обороны Украины на Крымский полуостров. Большое количество сил и техники продолжает накапливаться в крымских городах. "Атеш" все фиксирует и передает в командование Сил обороны Украины", – заявили представители партизанского движения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Страткоме ВСУ сообщили, что 4 января ВСУ поразили на полуострове вражеские склады с боеприпасами. Возле поселка Первомайское в Курманском районе были уничтожены БК оккупантов.

– Также 4 января взрывы были слышны в Севастополе, Саках, Джанкое и ряде других городов. Кроме того, взрывы раздавались в городе Новороссийск в Краснодарском крае России, там ПВО якобы сбивало воздушные цели.

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