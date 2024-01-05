ВСУ уничтожили склад боеприпасов армии РФ в оккупированном Крыму - СтратКом

Украинские защитники продолжают боевую работу по освобождению временно оккупированного Крыма. В четверг, 4 января, ВСУ поразили на полуострове вражеские склады с боеприпасами.

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Об этом сообщил Telegram-канал "СтратКом ВСУ". Отмечается, что были уничтожены БК оккупантов возле поселка Первомайское в Курманском районе.

Днем 4 января подтверждено поражение Вооруженными силами Украины складов боеприпасов вблизи села Первомайское во временно оккупированном Крыму. Слава Вооруженным силам Украины", – говорится в сообщении "СтратКом".

Отметим, что поселок городского типа Первомайский (до 1944 г. назывался Джурчи) находится в степной части Крыма, а именно в Курманском районе. Оно расположено в 50 км к западу от Джанкой.

Итак, скорее всего, речь идет о второй волне атак ВСУ на временно захваченный войсками РФ Крым в четверг, 4 января.

Напомним, в тот день взрывы были слышны в Севастополе, Саках, Джанкое и ряде других городов. Российские пропагандисты пожаловались на "массированную атаку дронов-камикадзе"

Как сообщал OBOZ.UA, днем 4 января в Евпатории и Севастополе в оккупированном Крыму раздались взрывы. СМИ сообщили о прилетах, в том числе по воинской части оккупантов, в Генштабе ВСУ подтвердили поражение командного пункта противника. А крылатые ракеты Storm Shadow попали в расположение российской радиолокационной роты вблизи Евпатории.