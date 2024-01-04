В оккупированном Крыму громко: раздались взрывы в Евпатории и Севастополе. Фото и видео

В Евпатории и Сеастополе в оккупированном Крыму около 16 часов четверга, 4 января, прогремели взрывы. Местные СМИ сообщили о прилетах, в частности в воинскую часть оккупантов, а в минобороны РФ отчитались о якобы уничтожении "десяти украинских ракет". Оккупационные власти заявили об одном пострадавшем.

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Так, крымские паблики опубликовали фото последствий ударов, на которые виден черный дым. Также в сеть попало видео очевидцев, где слышны звуки сирены и взрывов.

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По состоянию на 16:05 крымские СМИ сообщили о взрыве в Севастополе, а в 16:08 – о пролете над Черноморским и сильном взрыве в Евпатории.

Сообщается, что прилет в Евпатории пришелся по району мемориального комплекса "Красная горка".

"Черный дым со стороны 60 лет ВЛКСМ", "Громко было", – пишут очевидцы в сети.

По состоянию на 16:33 оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал к "спокойствию" и заявил, что захватчики "ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей".

По его словам, на улице Глухова "попал осколок в дом", предварительно есть один пострадавший.

Часть осколков также якобы упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. "Спасательные службы выехали на место", – заявил "губернатор".

А в минобороны РФ выдали, что около 16:20 (по Киеву) оккупанты якобы "пресекли попытку киевского режима" осуществить "атаку с применением авиационных управляемых ракет".

"Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом", – заявили у Шойгу.

При этом Telegram-канал "Крымский ветер", ссылаясь на местных жителей, сообщает, что в Севастополе могла быть сбита одна ракета, а вторая попала в воинскую часть (КП связи) в Юхариной балке, туда выехали скорые и пожарные.

По данным канала, также был прилет в воинскую часть ПВО рядом с селом Уютное под Евпаторией (Сакский район).

Как сообщал OBOZ.UA, незадолго до взрывов в Крыму объявили тревогу, оккупанты перекрыли Крымский мост и КПП "Чонгар", из-за чего образовались пробки.

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