В оккупированном Крыму и Новороссийске взрывы: сообщают о массированной атаке беспилотников. Фото и видео

Во временно захваченном войсками России Крыму второй раз за день пожаловались на атаку БПЛА. Около 21:30 в четверг, 4 января, взрывы было слышно в Севастополе, Саках, Джанкое и ряде других городов. Кроме того, взрывы гремели в городе Новороссийск в Краснодарском крае России, там ПВО якобы сбивала воздушные цели.

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Как пишет канал "Крымский ветер" с ссылкой на местных жителей, громко было в Черноморском, Новофедоровке, Евпатории, Вилино. Над Сакским районом слышали звуки пролета беспилотника, кроме того стреляло ПВО страны-агрессора России.

В Черноморском жители слышали "далекие глухие взрывы, приблизительно раз в 10 минут". В 21:55 в Саках прогремел еще один громкий взрыв.

Российские пропагандисты пожаловались на "массированную атаку дронов-камикадзе" и заявили о "50 уничтоженных целях".

Глава оккупационной администрации города Саки Александр Овдиенко написал в сети, что "враг пытается атаковать побережье Саки-Евпатория".

В сети также опубликовали фото из города Новороссийск в РФ, на котором в небе видны следы от ракет. Вероятно, работала российская ПВО.

Напомним, что днем 4 января в Евпатории и Севастополе в оккупированном Крыму прогремели взрывы. СМИ сообщили о прилетах, в частности в воинскую часть оккупантов, в Генштабе ВСУ подтвердили поражение командного пункта противника. А в минобороны РФ отчитались о якобы уничтожении "десяти украинских ракет". Оккупационные власти заявили об одном пострадавшем.

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