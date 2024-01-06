'Связь – это нервы военной операции': Гуменюк назвала цель удара по пункту управления врага под Севастополем

Украинские военнослужащие продолжают наносить удары по местам расположения российских войск во временно оккупированном Крыму. Накануне защитники уничтожили пункту управления ВС РФ под Севастополем.

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При этом основной задачей ударов было лишение российских оккупантов управления на южном направлении фронта. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, путинские террористы в Крыму пытаются максимально обезопасить свои позиции за счет рассредоточения и постоянных маневров. Однако украинские военные тщательно просчитывают операции, чтобы ударить по конкретным объектам. При этом бойцы ВСУ учитывают, что враг может прикрываться мирными жителями.

"Расположение такие командных и управленческих пунктов – это попытки врага рассредоточить такие объекты, максимально обезопасить их. Но наша боевая работа базируется на том, чтобы действовать по конкретным точкам, по конкретным объектам и с учетом того, что враг может прятаться за мирным населением. Будем надеяться, что разведывательные данные позволят нам делать объемные выводы, чтобы убедиться, что управление войсками враг теряет продуктивность из-за нашей работы", – сказала Гуменюк.

В то же время спикер ОК "Юг" отметила, что украинские войска намерены продолжать комплексную работу по уничтожению вражеских сил на крымском полуострове.

"Цель была такова – лишить южное направление руководства, а связь – это нервы военной операции. Поэтому пусть не нервничают. Но пока рано говорить о каких-либо победах, потому что это комплексная работа. Там много развернутых позиций и пунктов сосредоточения. Продолжается постоянное маневрирование. Работа продолжается онлайн, беспрерывно, поэтому для врага должны быть ежеминутные сюрпризы", – отметила Гуменюк.

Напомним, в результате взрывов, прогремевших в ночь на 6 января вблизи временно оккупированной Евпатории, уничтожен еще один пункт управления врага на территории Крыма. Результативную работу проделали украинские пилоты.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 января ВСУ поразили в Крыму вражеские склады с боеприпасами. БК оккупантов уничтожен возле поселка Первомайское в Курманском районе.

Ранее сообщалось, что Силы обороны уничтожили РЛС и командный пункт россиян, отвечавший за координацию ПВО на всем оккупированном полуострове.