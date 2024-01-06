Под ударом был аэродром 'Саки': ВСУ поразили еще один пункт управления врага в Крыму. Фото

В результате взрывов, прогремевших в ночь на 6 января вблизи временно оккупированной Евпатории, уничтожен еще один пункт управления врага на территории Крыма. Отличную работу проделали украинские пилоты.

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Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук выразил им благодарность за результативность в своем Telegram. Военачальник сиронизировал, что после деоккупации полуострова Силам обороны останется на еще один пункт управления меньше.

"К сожалению, наши Воздушные Силы остались еще без одного пункта управления в Крыму", – написал он

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