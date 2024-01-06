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Под ударом был аэродром "Саки": ВСУ поразили еще один пункт управления врага в Крыму. Фото
В результате взрывов, прогремевших в ночь на 6 января вблизи временно оккупированной Евпатории, уничтожен еще один пункт управления врага на территории Крыма. Отличную работу проделали украинские пилоты.
Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук выразил им благодарность за результативность в своем Telegram. Военачальник сиронизировал, что после деоккупации полуострова Силам обороны останется на еще один пункт управления меньше.
"К сожалению, наши Воздушные Силы остались еще без одного пункта управления в Крыму", – написал он
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